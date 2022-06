Jandro Orellana: "Somos un equipo ganador"

El filial azulgrana consiguió una victoria por 1-2 ante el UCAM Murcia, para poner el cierre a un año en el que el equipo culé fue de menos a más. Tras el encuentro, Jandro Orellana y Nils Mortimer comparecieron ante los medios presentes para repasar lo que ha sido esta campaña y el encuentro.

"No había ninguna motivación, pero considero que somos un equipo ganador, se ha visto reflejado en la primera parte nuestro juego, hemos dominado mucho. En la segunda hemos sufrido un poco más, pero hemos acabado la temporada con victoria", declaraba Jandro Orellana tras el encuentro.

Jandro tiene presente al primer equipo

El centrocampista culé analizó la temporada del equipo con sinceridad: "El equipo ha ido de menos a más, somos un filial joven y los primeros meses de la temporada cuesta aclimatarse a la categoría, se ha notado mucho la evolución de los jugadores. Estamos muy contentos, todos los jugadores que hemos podido ir con el primer equipo", y ha seguido dejando claro cual es su objetivo: "Mi sueño es llegar al primer equipo y tuve la suerte de jugar en el amistoso de Sidney".

"La liga ha subido el nivel y el Barça B ha plantado cara durante todo el año, ha sido una buena temporada. Nunca había jugado de interior, pero soy un jugador que le gusta estar en contacto con el balón, probé en un amistoso y me sentí cómodo y a raíz de ahí me he quedado en esta posición", manifestaba Nils Mortimer en cuanto a la valoración de la temporada del equipo y su nueva posición en el campo.

El jugador del FC Barcelona B fue el autor de uno de los goles ante el UCAM Murcia, aunque a Nils le hubiera gustado anotar más: "Me hubiera gustado marcar más goles, pero siempre que sirva para darle tres puntos al equipo está bien", concluyó.