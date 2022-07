Previa de la UEFA Euro Femenina 2022: la gran final acapara los reflectores

30 partidos disputados, 92 goles anotados, Mead y Popp son las máximas goleadoras de la justa continental con seis tantos. Inglaterra es la selección con más goles anotados con 20 en total, su escolta es Alemania con 13. Tras las semifinales disputadas el 26 y 27 de julio, llega el momento cumbre. El domingo 31 de julio se define a la sucesora de los Países Bajos en la gran final de la Euro Femenina en el Estadio de Wembley, Londres.

La selección inglesa, anfitriona de la justa continental, acumula cinco victorias al hilo. Por su parte, las teutonas también tienen el mismo estado de forma. Ambas solo han encajado un gol en contra. Las leonas en los cuartos de final superaron 2-1 a España en la prórroga y golearon categóricamente 4-0 a Suecia en la primera semifinal.

Alemania ganó 2-0 a Austria en los cuartos de final, luego venció 2-1 a Francia en la segunda semifinal. La selección inglesa en seis enfrentamientos directos nunca pudo ganarle a su similar alemana. La nueva campeona europea se medirá a Colombia o Brasil en la edición inaugural de la ‘Finalissima Femenina’.

6 de julio de 2022: Inglaterra 1-0 Austria (Grupo A – Jornada 1)

11 de julio de 2022: Inglaterra 8-0 Noruega (Grupo A – Jornada 2)

15 de julio de 2022: Irlanda del Norte 0-5 Inglaterra (Grupo A – Jornada 3)

20 de julio de 2022: Inglaterra 2-1 España (Cuartos de final)

26 de julio de 2022: Inglaterra 4-0 Suecia (Semifinal)

8 de julio de 2022: Alemania 4-0 Dinamarca (Grupo B – Jornada 1)

12 de julio de 2022: Alemania 2-0 España (Grupo B – Jornada 2)

16 de julio de 2022: Finlandia 0-3 Alemania (Grupo B – Jornada 3)

21 de julio de 2022: Alemania 2-0 Austria (Cuartos de final)

27 de julio de 2022: Alemania 2-1 Francia (Semifinal)

It's 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 🆚 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 in the final 🤩



Who'll lift the 🏆 at Wembley? #WEURO2022 | #ENG | #GER pic.twitter.com/V0GUpThoqv