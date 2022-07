Inglaterra avanza a la gran final de la UEFA Euro Femenina

Inglaterra superó 2-1 a España tras la prórroga en el primer partido de los cuartos de final, mientras que Suecia ganó agónicamente 1-0 ante Bélgica. Ambas selecciones llegan invictas a la primera semifinal y con altas expectativas, solo una avanza a la gran final del próximo 31 de julio en Londres.

Inglaterra espera por Alemania o Francia en la gran final

Suecia no dio tregua desde el inicio en la primera semifinal, Inglaterra intentó salir del asedio sueco en tres minutos de juego. Las ‘leonas’, a través de Mead, generaron una clarísima ocasión, partido parejo, reñido e intenso en Sheffield. El seleccionado inglés buscaba sorprender a través de las bandas. Las suecas son un hueso duro de roer en seis minutos de juego.

Tiro libre para Suecia, Earps pidió un poco de calma a la zaga defensiva inglesa. Inglaterra sufre mucho para generar peligro y juego asociado en el área sueca. La selección sueca aprovechó un contraataque, Blackstenius aprovechó un pase filtrado. Inglaterra está contra las cuerdas, Suecia aprovecha el juego aéreo como principal virtud. El combinado sueco domina las acciones y presiona las salidas de la anfitriona.

Inglaterra buscaba juego asociado a través de Stanway desde el mediocampo, la selección inglesa tiene muchas dificultades en la primera media hora. Bronze salvó a Inglaterra, Suecia genera mejores sensaciones y está cada vez más cerca de anotar el primer tanto. Rolfo remató y no encontró la portería en dieciséis minutos de juego.

Inglaterra no fue aquel equipo dinámico de los últimos cuatro partidos en la UEFA Euro Femenina. Suecia tuvo cuatro ocasiones clarísimas y no capitalizó ninguna. Las ‘leonas’ sufren mucho cuando pierden la posesión del balón. Sarina Wiegman tiene muchos aspectos a replantearse, el plan estratégico inicial no resultó.

La selección inglesa necesita ser más cerebral para equiparar un partido bastante bravo. White erró un remate a puerta. Inglaterra, a todo o nada, sigue sin convencer en un partido crucial en plena fase eliminatoria. La presión alta de Suecia ha anulado por completo a la anfitriona, por ahora todo apunta a definirse en la prórroga.

En el momento más inesperado, Mead anotó el primero,1-0. Tremendo mazazo para Suecia cuando mejor jugaba. Sexto tanto en la justa continental. La selección sueca ahora está obligada a remontar.

En el complemento, Suecia volvió más decidida en la búsqueda por la épica remontada en cuarenta y seis minutos de juego. El combinado sueco intenta sorprender a través del juego asociado. Las ‘leonas’ buscaban ampliar la ventaja en cuarenta y siete minutos disputados. Lucy Bronze anotó el segundo, 2-0, otro mazazo para las suecas.

El VAR intervino para aclarar una posible posición adelantada, dicho tanto fue convalidado. Suecia, ahora con dos goles en contra, tiene la titánica misión de remontar, una auténtica utopía.

En cincuenta y un minutos de juego, ahora Inglaterra pasaba a dominar un partido bastante bravo. Suecia tuvo un par de ocasiones y no las aprovechó. Las ‘leonas’ están cada vez más cerca de concretar su clasificación a la gran final del domingo 31 de julio en Londres.

Inglaterra acumula cinco victorias al hilo en la justa continental, Mead se afianza como la máxima artillera con seis tantos. Suecia, pese a no concretar el objetivo, se va dejando una gran impresión y volverá al ruedo en la fecha FIFA de septiembre.

Hemp erró una clara ocasión, Suecia sufre mucho en cada ataque inglés. El combinado sueco pagó carísimo dos errores puntuales. Russo sentenció el partido, 3-0. La primera semifinal en Sheffield cumplió con las expectativas, Kirby anotó el 4-0. La UEFA confirmó que debido a la huelga ferroviaria en Milton Keynes no será posible viajar en tren para el partido entre Alemania y Francia. Este miércoles la segunda semifinal acapara los reflectores.