El Dépor remonta en su segundo test de pretemporada

El RC Deportivo jugó esta tarde su segundo amistoso de pretemporada, como ya es habitual en la gira blanquiazul, el Dépor se enfrentaría al Racing Villalbés.

Borja Jiménez comenzó el partido con un once plagado de jugadores que "en teoría" serán del Fabril esta próxima temporada. Edu Sousa, Barcia, Puerto, Yeremay, Jairo, Brais Val, Mella, Ochoa, Marcel y los recién fichados, Tim y Retuerta.

​

Este último tuvo un difícil debut como blanquiazul, a los dos minutos de encuentro ya hacía un penalti, desde los once metros no perdonaría un ex del Racing de Ferrol como es Pablo Rey.

Le tocó remar a los blanquiazules, que no fueron capaces de lograr un tanto en los primeros cuarenta y cinco minutos de encuentro. Las dos ocasiones más claras de esta primera mitad las tuvieron Barcia y Ochoa, que pusieron en peligro la meta de Bugy.

​

Los jóvenes no cuajaron buenos minutos y tuvieron que salir los titulares para dar la cara en la segunda parte. Mackay, Antoñito, Lapeña, Jaime, Raúl García, Álex Bergantiños, Villares, Quiles, Soriano, Narro y Santamaría. Fueron los once que tiraron del carro en la segunda mitad, a los tres minutos Raúl empataba el encuentro, el zurdo aprovechaba un balón en la frontal del área, tras tocar en un defensa el balón se introducía al fondo de las redes locales.

​

Minutos más tardes, la cabeza de Santamaría ponía en ventaja a los visitantes, maravilloso centro de Antoñito y remate de cabeza del ariete blanquiazul.

Hasta el tramo final del encuentro no ampliaron la ventaja los blanquiazules, nuevamente ataque desde el lado derecho, esta vez era Narro el que centraba y nuevamente Gorka, tras un gran control y un remate a la media vuelta, lograba el segundo en su cuenta particular.



​

Redondearía la cuenta Mario Soriano, balón en profundidad desde la defensa de Álex Bergantiños, gran control de Mario, que lo hacía quedarse mano a mano con el guardameta local, ponía el definitivo 1-4.

El próximo miércoles el Dépor vuelve a visitar el campo de A Magdalena para enfrentarse a la SD Ponferradina, a las 18:30

FICHA TÉCNICA:

Racing Villalbés: Bugy; Varela, Vérez, Javi Varela, Buyo; Rares, Noel; Make, Álex Pérez, Pablo Rey; Gegunde. También jugaron: Santome, Yago, Cuadrado, Diego, Migui, Joel, Javi Rey, Hugo, Álex G.

Real Club Deportivo de La Coruña: Edu (Brea, 25′); Marcel, Puerto, Barcia, Retu; Brais Val, Jairo; Tim, Yeremay, Mella; Ochoa. También jugaron: Mackay; Antoñito, Lapeña, Jaime, Raúl García; Bergantiños, Villares; Quiles, Soriano, Narro; Santamaría.

Goles: 1-0, min.1: Pablo Rey, de penalti. 1-1, min.49: Raúl Carnero. 1-2, min.52: Santamaría. 1-3, min.78: Santamaría. 1-4, min.88: Soriano.

Árbitro: Jorge Méndez, colegio gallego.

Estadio: A Magdalena (Vilalba).