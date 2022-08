Jose Callejón se da un baño de masas en su presentación con el Granada CF

El Granada CF ha presentado a Jose Callejón como nuevo jugador del equipo rojiblanco en un acto que ha tenido lugar en la Plaza del Carmen y al que han acudido cientos de aficionados granadinistas, que aguardaban la llegada del futbolista desde una hora antes de que comenzara la presentación. El jugador motrileño se ha dado un baño de masas en un acto en el que ha recibido el cariño de la afición del Granada CF, que ha ovacionado al futbolista. Jose Callejón ha subido al escenario instalado en la Plaza del Carmen una vez que ha sido presentado por el periodista Antonio Callejón y lo ha hecho acompañado de su mujer, sus hijas y su hermana y con una gran sonrisa. Para el futbolista es un reto “muy importante” defender el escudo del Granada CF y llega con “mucha ilusión”.

Antes de que Callejón subiera al escenario, el periodista con el que comparte apellido lo ha definido como “el mejor jugador granadino de la historia”, algo que ha refutado con varios datos: “596 partidos en la élite, 116 goles, 78 partidos en competiciones europeas, internacional con la absoluta de España, campeón de la Liga y de la Supercopa con el Real Madrid, dos copas y una supercopa con el Nápoles”.

Pepe Macanás ha subido después al escenario para dar la bienvenida a Jose Callejón. El exjugador del Granada CF y también del Real Madrid, como Callejón, le ha deseado "mucha suerte" en su tierra y le ha dicho que está seguro de que se va a "entregar". "Hace cuatro años aquí estuvimos y espero que al final de año volvamos a estar aquí", ha añadido Macanás. También ha recibido la bienvenido por parte del director deportivo del Granada CF, Nico Rodríguez.

Después ha sido el turno del protagonista, José Callejón, que ha dirigido sus primeras palabras a la afición granadinista congregada en la Plaza del Carmen, a la que ha agradecido que estuvieran allí “un 4 de agosto con mucha calor”, cuando “se estaría mejor en la playa”. También ha dado las gracias a toda la familia y amigos que estaban presentes en el acto. “Siempre son y han sido mi apoyo durante todo mi carrera y seguro que lo van a seguir siendo hasta que deje el fútbol”, ha indicado.

Para Callejón, jugar en el Granada CF es un reto “muy importante y bonito” y tiene “mucha ilusión”. “Tengo mucha responsabilidad, pero voy a intentar darlo todo para que este escudo y esta ciudad esté en Primera el año que viene. Todos a uno, como tiene que ser, trabajando duro y a por todas” fueron sus palabras, que arrancaron el aplauso del público.

Jose Callejón durante su presentación con el Granada CF | Foto: Pepe Villoslada / GCF

El futbolista motrileño ha asegurado que el entrenador Aitor Karanka ha sido “muy importante” para que él finalmente recale en el Granada. Cuestionado por esto, Callejón ha dicho que estuvo dos años con él en el Real Madrid, “donde se hicieron muy bien las cosas”, siguió “teniendo relación con él” y hablaron antes del fichaje. "Tuvo una parte importante para que yo esté aquí", ha asegurado. ‘Calleti’ también le ha preguntado si Karanka era más duro en el Madrid o en el Granada ahora como primer entrenador. El jugador motrileño ha dicho que "seguramente aquí".

Sobre el proyecto del Granada CF, Callejón ha dicho que es “bueno y ambicioso”. “Para mi venir a Granada no es venir a jugar a Segunda, es venir a jugar a un club de Primera división, que es donde tiene que estar. Con los compañeros muy bien, muy agradecido a ellos. Muy feliz por el recibimiento. Me siento como en casa porque es mi tierra, cerca de toda esta gente maravillosa y de mi familia, eso seguramente me va a dar un plus”, ha comentado.

En principio, Callejón ha firmado por una temporada, pero ha dicho que “ojalá” el equipo suba a Primera y “esté muchos años”. “Que me divierta mucho y haga divertir mucho a la afición. Y que los objetivos que nos pongamos, que los cumplamos”, ha apuntado. Cuestionado por si repetirá con Karanka la famosa celebración cuando estaba en el Real Madrid en la que Mourinho se le subió a caballito en la banda si se consigue el objetivo, si el Granada asciende, Callejón ha dicho que “lo repetiría sin problema”.

Tras sus palabras, la afición ha pedido a Callejón que besara el escudo y el jugador, tras unos segundos, lo ha besado. Después han vuelto a subir al escenario Pepe Macanás y Nico Rodríguez , junto al alcalde de Granada, Paco Cuenca, para poner el punto y final a un acto que ha terminado con Callejón firmando y lanzando balones a los aficionados desde el escenario, que le han despedido con una gran ovación.

Después de finalizar el acto, Callejón ha atendido a los medios y ha reiterado que está “muy ilusionado” y que para él supone “un reto personal de mucha responsabilidad”, pero los afronta “sin miedo, con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien, con mucho trabajo”. “Cuando se trabaja bien y se cree, las cosas salen bien”, ha apuntado.

"El objetivo, hay que ser realistas. El club se merece estar en Primera división por su historia, instalaciones, por su gente y la ciudad. Vamos a intentarlo. No es fácil porque la Segunda es muy larga y muy complicada, pero vamos a poner todo de nuestra parte”, ha señalado Callejón, quien va a intentar “estar a la altura y hacer las cosas bien”. “Voy a intentar ayudar a mis compañeros en todo lo posible, entre comillas ser un líder para ellos. Con muchas ganas de cumplir objetivos y espero que sea un buen año”, ha añadido.

Callejón sabe que para ser profeta en su tierra “hay que hacer las cosas bien y trabajar mucho”. “Después la pelotita entra o no, eso es fútbol, pero con trabajo y esfuerzo se gana a la gente y esperamos que todo sea así”, ha señalado. El jugador asegurado también que se siente “cómodo por la derecha, por la izquierda o en la mediapunta” porque está “cerca del área” y donde cree que puede “crear peligro”.