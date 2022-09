Lopetegui: "El nivel competitivo del Villarreal es muy alto"

Julen Lopetegui ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa previa al partido del Villarreal vs Sevilla que se jugará este próximo domingo a las 16:15 horas, un encuentro que se celebrará en el estadio en el Ciutat de Valencia.

Sensaciones antes de medirse al submarino

El entrenador vasco comenzó explicando como llega el equipo tras jugar en la Champions League contra el Copenhague: "El equipo está bien, con ilusión, con ganas de afrontar un partido grande contra un grandísimo rival, de los que mejor juegan al fútbol de Europa, con un bloque continuado y aportaciones muy importantes. El equipo está preparado para dar respuesta a un rival de semejante nivel, en un partido bonito y muy exigente. Hemos afrontado dos partidos en una semana, muy diferentes, y mañana el tercero, también diferente".

Lopetegui habla sobre su futuro

Sobre las dudas que se generan sobre el técnico hispalense, que solo ha logrado una victoria en lo que llevamos de temporada, indicó lo siguiente: "Trato de vivir mi vida con ilusión, con la ambición de venir cada día a trabajar y con la idea de ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Y todo lo que no está bajo mi control no me quita energía, porque toda la energía que tengo la uso para ayudar a mis jugadores, a mi equipo y a mi club".

Isco en el partido contra el Copenhague. Foto: Getty Images



En cuanto el papel de Isco en el equipo, admitió que el malagueño "ha llegado tarde y sin pretemporada, pero antes que el resto, que también llegó tarde. Está cogiendo ese nivel, tiene un margen importante y ha llegado para hacernos mejores. Es importante que transmita esa personalidad, ese desparpajo que tiene".

Visita especial antes de viajar

En el entrenamiento previo al viaje a Valencia, el conjunto de Nervión entrenó con una visita muy especial, la de muchos niños que han seguido muy atentamente a los detalles de cada jugador. Lopetegui afirmó que "los niños siempre son bienvenidos, son energía fresca, positiva e inocente. El fútbol debería acercarnos un poco más en ese aspecto, a veces no es sencillo, pero siempre que se pueda es interesante y creo que este club lo hace", concluyó.