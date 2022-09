Celebración de los XIII Premios Blázquez y X Premio Ruega Bono

En la mañana del martes 20 de septiembre tuvo lugar en el antepalco del Ramón Sánchez Pizjuan los XIII Premios Periodísticos SFC José Antonio Blázquez y el X Premio Fotoperiodístico SFC Manuel Ruesga Bono para reconocer la profesión periodística y fotoperiodística 2022 dentro del club.

Antes de dar a conocer a los galardonados, hubo tiempo para recordar a Santiago Roldán, periodista de Canal Sur fallecido el pasado mes de mayo de una forma muy repentina. Se presentó un vídeo conmemorativo para recordarlo en un día tan especial como este para la prensa sevillista. Una vez que finalizó este pequeño homenaje, se pasó a la entrega de premios.

El primer galardonado fue el fotógrafo que recibió el X Premio Fotoperiodístico SFC Manuel Ruesga Bono. El afortunado fue Joaquin Corchero con su fotografía Sobrevolando. Se trata de una imagen sobre una celebración por parte de Lucas Ocampos, exjugador del Sevilla FC la pasada campaña, en el que se sostiene en el aire por unos segundos y es captado por Joaquin. Este último quiso añadir unas palabras para concluir la entrega de su premio: ''Quiero agradecer al Sevilla. Que estos premios vuelvan a hacerse aquí porque este antepalco es un sitio de reencuentro para todos nosotros. Aquel era el primer partido en el que podía entrar el 100% del aforo y fue un momento bastante emocionante de fotografiar, por la jugada, el gol y la celebración. Agradezco a los compañeros, porque sin ellos yo no estaría aquí. La fotografía se publicó hasta en medios asiáticos y gracias a Europa Press tuvo mucha repercusión. Para terminar, a las futuras generaciones les diría que cuidemos la fotografía, que es un oficio muy bonito, pero hay que saber tratarlo y valorarlo''.

Sobrevolando de Joaquin Corchero / Foto: Última Hora

Seguidamente se pasó a los XIII Premios Periodísticos SFC José Antonio Blázquez que tuvo dos galardonados. El segundo de ellos fue para el redactor de Diario Sevilla, Juan Antonio Solís, por su reportaje del pasado mes de mayo sobre los grandes partidos acogidos por el Ramón Sánchez Pizjuán. Quiso agradecer al club el valor que le ponen a dicha profesión cada año y le dedico el premio a sus amigos del periodismo deportivo y a los medios para los que ha trabajado. El primer premio se lo llevó Sam Marsden, de ESPN, por su reportaje What is the secret to Sevilla's success? El periodista británico no se imaginó ganar este premio y agradeció al club que se hicieran este tipo de galas.

Antes de finalizar se entregó un galardón especial a un periodista sevillano que lucha contra la ELA, Javier Mérida. Se presentó un vídeo en el que muchos compañeros le dedicaron unas palabras y en segundo lugar habló Manuel Vizcaino, presidente del Cádiz CF y amigo de Javier. El mismo quiso agradecer al Sevilla FC: ''Este homenaje a un bético es una muestra más de señorío, grandeza y sevillanía''.

Con la intervención del presidente del Sevilla FC, Pepe Castro, y la foto de familia entre el presidente y galardonados, el acto concluyó.