Camavinga quiere reafirmarse

Tras un año jugando en el Real Madrid habiendo conseguido cuatro grandes títulos y proyectándose como un gran futbolista de futuro, Eduardo Camavinga quiere que su temporada 2022/23 sea clave para obtener la confianza que le falta en el campo.

A pesar de haber tenido muchos minutos y muy buenos en estos últimos meses, el futbolista francés ha pasado por un mal trago al disputar 45 minutos con la selección absoluta francesa ya que su juego no llamó la atención y fue sustituido por Deschamps en el descanso.

Después del encuentro el seleccionador francés tuvo unas declaraciones en las que daba un toque de atención a Camavinga resaltando ciertas acciones que, según él, no se deberían repetir en la selección francesa. Tras estas declaraciones hay diversas opiniones respecto al juego de Camavinga con el Real Madrid y lo que ofreció el pasado sábado con Francia, algo que fue totalmente opuesto.

Por otro lado, hay muchos quienes defienden a Camavinga y el poco tiempo que tuvo para demostrar su gran calidad y su juego con el equipo.

En el Real Madrid ha demostrado grandes cosas

Con tan solo 19 años, Eduardo Camavinga ha sido capaz de dejar sin ideas a equipos como el Paris Saint-Germain o Manchester City en partidos importantes de la máxima competición europea, algo que es determinante a la hora de ver si un futbolista tiene proyección de futuro. El tener que disputar partidos en un club como el Real Madrid lo hace todavía más complicado y sobre todo si compites por minutos en un centro del campo repleto de jugadores de gran nivel.

A pesar de ello, Camavinga nunca se ha sentido inferior y ha peleado por minutos y por ser uno de los primeros cambios de Carlo Ancelotti en las grandes citas.

Mucho aprendizaje por delante

El futbolista no deja de tener 19 años, algo que va ligado a tener que vivir muchas cosas en el futuro y a tener que aprender de muchas situaciones buenas y no tan buenas, pero él confía en conseguir ese aprendizaje en el Real Madrid, equipo al que define así: “Jugar en el Real Madrid ha sido mi sueño desde que era joven. Es el mejor club del mundo y cuando vinieron a ficharme no tuve ninguna duda de que quería venir”.