Clasificación Europea 2023: Suiza y República de Irlanda, clasificadas al Mundial Femenino

Portugal goleó 4-1 a Islandia tras la prórroga y accedió al Torneo de Repescas Intercontinentales que se jugará en febrero del próximo año en Nueva Zelanda. Suiza ganó 2-1 a Gales tras la misma vía y la República de Irlanda ganó 1-0 a Escocia, ambas aseguraron sus respectivas clasificaciones al Mundial Femenino 2023, 29 selecciones están clasificadas hasta la fecha, restan tres plazas por definir.

La fase de clasificación en la zona europea ha concluido oficialmente, la fecha FIFA de octubre también tuvo algunos amistosos femeninos destacados, Brasil ganó 1-0 a Italia, Dinamarca perdió 3-1 ante Australia, Inglaterra empató sin goles ante la República Checa, Estados Unidos cayó 2-0 ante España, Suecia goleó 3-0 a Francia y Países Bajos perdió por el mismo marcador ante Noruega. En el horizonte aparece la actualización del Ranking FIFA Femenino el jueves 13 de octubre, al día siguiente el sorteo de las repescas intercontinentales en Zúrich, diez selecciones competirán en dicha instancia y el 22 de octubre en Auckland.

La última ventana internacional femenina de 2022 se jugará del 7 al 15 de noviembre, Estados Unidos tras dos derrotas en la gira europea, buscará cerrar de la mejor manera posible ante Alemania por partida doble. Suiza finalizó primera en el ranking tras la segunda ronda con 22 puntos, su escolta es la República de Irlanda con 20 y Portugal tiene una oportunidad más para clasificarse a través de las repescas intercontinentales.

3️⃣ more spots up for grabs!@selecaoportugal becomes the 10th and final team to secure their spot in the #FIFAWWC Play-Off Tournament! See you in New Zealand in February 2023! 🇵🇹 pic.twitter.com/YaDAWvxzuY