Ranking FIFA Femenino 2022: Estados Unidos sigue a la cabeza tras un mes lleno de grandes justas continentales

En julio se disputaron cinco competiciones continentales, África, Sudamérica, Norte, Centroamérica y Oceanía tuvieron sus respectivos clasificatorios para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Con 185 selecciones componiendo la tercera actualización del Rankin FIFA Femenino, Estados Unidos sigue a la cabeza tras haber ganado su noveno Campeonato Femenino de la CONCACAF. La actual campeona mundial tuvo un verano de ensueño en México.

Alemania, la actual subcampeona europea, ahora es su nueva escolta en el segundo lugar, Suecia tercera e Inglaterra cuarta, tras haberse consagrado campeona de Europa por primera vez con seis victorias al hilo en la UEFA Euro Femenina.

Francia descendió al quinto lugar, Países Bajos sexta y España octava. Desde el 17 de junio del corriente se han disputado 221 partidos a nivel mundial, produciendo numerosos. La próxima actualización se publicará el jueves 13 de octubre, antes del sorteo final de la justa mundialista femenina programado en Auckland para el 22 de dicho mes.

Inglaterra, Filipinas y Senegal son las selecciones con más partidos disputados, todas con nueve en total. Zambia es la mejor progresión, escaló 23 posiciones y sumó 89 puntos más. Camboya, Turkmenistán, Timor Oriental y Guinea Bisáu son las nuevas entradas en la tercera actualización del Ranking FIFA Femenino. México descendió 10 posiciones.

22 selecciones están clasificadas al Mundial Femenino de la FIFA 2023, entre ellas resaltan, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia por citar algunas. Inglaterra necesita empatar ante Austria o ganar a Luxemburgo para sumarse a la selecta lista, en caso de Alemania una victoria ante Turquía o Bulgaria la clasifica oficialmente. Restan 10 plazas por definir y el fútbol femenino vuelve al ruedo con la fecha FIFA de septiembre, aunque eso es un debate aparte. El torneo de repescas intercontinentales cuenta con nueve selecciones participantes hasta el momento, resta definir la representante europea.

