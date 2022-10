Copa Mundial Femenina Sub 17 India 2022: cuartos de final confirmados

La Copa Mundial Femenina Sub 17 entra en la recta final, la última jornada de la fase de grupos se desarrolló el 17 y 18 de octubre. Estados Unidos goleó 4-0 a Marruecos, Brasil 5-0 a la India, Nueva Zelanda perdió 3-1 ante Alemania, Chile perdió 2-1 ante Nigeria, Colombia 2-1 México, China 0-1 España, Francia 0-2 Japón y Tanzania empató 1-1 ante Canadá.

Los cuartos de final se jugarán el viernes 21 y sábado 22 de octubre, Estados Unidos vs. Nigeria, Brasil vs. Alemania, Colombia vs. Tanzania y Japón vs. España son las eliminatorias confirmadas. En caso de igualdad en 90 minutos, no habrá prórroga, las ganadoras se definen a través de la tanda de penaltis.

La temporada 22/23 cuenta con 20 selectas campeonas hasta la fecha, Independiente del Valle con la Copa CONMEBOL Sudamericana se sumó a la selecta lista el 1 de octubre en Córdoba y la próxima gran definición es la Copa CONMEBOL Libertadores en Guayaquil el 29 de octubre, aunque eso es un debate aparte.

La selección estadounidense ganó el grupo A con siete puntos producto de dos victorias y un empate, anotó 13 tantos y solo recibió uno en contra. Brasil fue su escolta con el mismo puntaje. Alemania ganó todos los partidos en el grupo B, Nigeria finalizó segunda con seis puntos.

Colombia, España, Japón y Tanzania sellaron sus respectivas clasificaciones en la última jornada a la fase eliminatoria. El 30 de octubre se conocerá a la nueva campeona mundial de la categoría tras tantas idas y vueltas. Las teutonas y las niponas son las únicas selecciones invictas tras la fase de grupos.

Eliminatorias confirmadas

Estados Unidos vs. Nigeria

Alemania vs. Brasil

Colombia vs. Tanzania

Japón vs. España

Calendario por instancias

Cuartos de final: 21 y 22 de octubre

Semifinales: 26 de octubre

Tercer lugar y final: 30 de octubre