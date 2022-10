El camino a Australia y Nueva Zelanda 2023: repescas intercontinentales confirmadas

Zúrich se vistió de gala, acogió el sorteo de las repescas intercontinentales, Camerún se enfrentará a Tailandia en la semifinal del grupo 1 el 18 de febrero, la ganadora se jugará la final ante Portugal. Senegal hará lo propio ante Haití el mismo día, Chile espera a la ganadora de dicha semifinal en el grupo 2. En el grupo 3, China Taipéi vs. Paraguay y Papúa Nueva Guinea vs. Panamá son los enfrentamientos confirmados.

Las últimas tres plazas se definirán el 22 y 23 de febrero del próximo año en Nueva Zelanda. La FIFA usará dicho torneo como evento de prueba para probar las sedes mundialistas. En el horizonte aparece el sorteo final del Mundial Femenino en Auckland el sábado 22 de octubre, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Inglaterra, Francia y España integran el bombo 1.

Las anfitrionas están automáticamente posicionadas en los grupos A y B, respectivamente, las demás se determinarán a través de dicho sorteo. Debido a la expansión en dicha edición, las dos primeras de cada zona avanzan a los octavos de final.

Torneo de repescas intercontinentales (17-23 de febrero de 2023 en Nueva Zelanda)

Grupo 1: Camerún vs. Tailandia, Camerún/Tailandia vs. Portugal.

Grupo 2: Senegal vs. Haití, Senegal/Haití vs. Chile

Grupo 3: China Taipéi vs. Paraguay, Papúa Nueva Guinea vs. Panamá, China Taipéi vs. Papúa Nueva Guinea/Panamá.

The groups are set! 🔢🫡



The #FIFAWWC Play-off Tournament will kick off Feb. 17 in New Zealand! pic.twitter.com/lwc2WJ5tT9 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 14, 2022

Copa Mundial Femenina FIFA 2023 – Bombos para el sorteo final (22 de octubre, Auckland)

Bombo 1: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Inglaterra, Francia, España.

Bombo 2: Canadá, Países Bajos, Brasil, Japón, Noruega, Italia, China, Corea del Sur.

Bombo 3: Dinamarca, Suiza, República de Irlanda, Colombia, Argentina, Vietnam, Costa Rica, Jamaica.

Bombo 4: Nigeria, Filipinas, Sudáfrica, Marruecos, Zambia, Ganadora repesca intercontinental 1, Ganadora repesca intercontinental 2, Ganadora repesca intercontinental 3.