Sampaoli: "El equipo no ganará porque quiera yo, sino por encontrar una idea"

Con motivo del encuentro de este sábado entre Sevilla FC y Rayo Vallecano, Jorge Sampaoli ha atendido a los medios esta mañana tras el entrenamiento previo al choque.

Afrontamiento del partido

Comenzó destacando la preparación que han pasado para el encuentro: "Pasó el partido de Champions y pensamos en el Rayo, que será un partido muy complicado para nosotros. Aprovechamos el día de más de entrenamiento para solidificar proyectos de funcionamiento con y sin balón. En ese camino estamos para que, más allá de las ausencias que tengamos, el equipo tenga un apoyo desde lo colectivo".

Estado físico de los jugadores

El técnico argentino continuó: "Isco ayer no pudo entrenar porque tenía molestias en el tobillo, hoy estuvo mejor y mañana lo vamos a probar. Fernando no ha podido superar su dolencia y no va a estar. Rekik no está al 100% para poder jugar 90 minutos. En-Nesyri tuvo una lesión que no es tan importante como parecía y esperemos que no vaya a suponerle más de una semana. Bono tiene un problema en el isquiotibial que no le permite entrenar con normalidad. Vamos a esperar a mañana para ver si puede estar a disposición. El resto está disponible".

Un duro rival

Sobre el rival, aseguró que: "el Rayo es un equipo muy agresivo, de mucha intensidad y eso lo hace incómodo para cualquier rival. Ante el Atlético acaba empatando al final y es persistente, con convicciones, organizado y con fortalezas ofensivas. Va a ser difícil para nosotros porque jugamos ante un equipo consolidado y nosotros estamos en ese proceso. Ahí está la gran diferencia del partido".

Proceso hacia consolidar el equipo

Para el técnico, el proceso no está siendo más lento de lo esperado: "Estoy acostumbrado a eso y veo una gran predisposición de los jugadores. Después, los factores cualitativos que van a hacer que el equipo gane, estarán vinculados al rendimiento incluso individual. El otro día En-Nesyri hizo un gol en una jugada muy buena y esas situaciones las tenemos que generar a través del volumen. La plantilla se construyó así y con lo que hay tenemos que intentar que esos jugadores que juegan al pie tengan ruptura, porque sin ruptura no se agrede al rival. Es más, creo que Suso en el primer tiempo tuvo tres o cuatro remates, Isco tuvo más situaciones de gol que en todo el torneo y van dando pasos de cara al arco. La contundencia para nosotros hoy es vital".