Carvajal: "Cualquier equipo desearía estar donde estamos nosotros"

Sentenciado el empate entre Real Madrid y Girona, Daniel Carvajal se dirigió a los micrófonos de la prensa para comentar sus sensaciones sobre lo que fue el desarrollo del partido: “No hemos podido sumar hoy una nueva victoria, pero seguimos arriba y cualquier equipo desearía estar donde estamos nosotros. Hemos hecho méritos para ganar. Ellos han tenido un par de ocasiones en las que no han marcado. Nos ha costado en la primera parte y en la segunda hemos estado más fluidos".

"Una acción clave ha sido la gran parada de su portero al disparo de Marco (Asensio) que nos daba el 2-0 y sentenciaba prácticamente el partido. Y una acción a balón parado en un barullo nos condena y al final no pudimos marcar. Ahora, a por la final del miércoles porque queremos quedar primeros”, señaló el lateral derecho.

"A intentar corregir los errores de hoy y a seguir"

Puntualmente, sobre la jugada del polémico penalti, Carvajal descartó analizar demasiado: “El árbitro ha interpretado que era mano y penalti, toca seguir. No vamos a darle más vueltas, se ha pitado y no hemos conseguido ganar. A intentar corregir los errores de hoy y a seguir”.

Sobre el gol anulado a Rodrygo, el defensor reconoció que “me ha pillado bastante lejos. El árbitro dice que el guardameta tiene la pelota sujetada con la mano en el suelo”.

Por último, Carvajal brindó tranquilidad sobre la jugada del primer tiempo, en la que pareció lesionarse el tobillo derecho en un contragolpe a favor del Girona: “Es una acción en la que piso mal y se me tuerce un poco, pero me vendé en el descanso para intentar ganar, aunque no se ha podido”.

Luego de esta igualdad, el Madrid volverá a ver acción el próximo miércoles 2 de noviembre, por la UEFA Champions League, cuando enfrente al Celtic en la última jornada de fase de grupos, buscando quedar líder y evitar cruces demasiado difíciles en octavos de final, para así seguir en camino de defender su corona de campeón de Europa.