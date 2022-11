Paco López: "Queremos afrontar cada partido con la idea de ganar"

Corren nuevos tiempos en tierras nazaríes, tras la destitución de Karanka, el Granada CF confió su proyecto a Paco López, el cual tiene un estilo de juego totalmente distinto al de Karanka, buscando más acierto de cara a gol y más opciones en ataque, pero con el riesgo de tener menos porterías a cero.

Para su debut, Paco tiene la misión de vencer a un equipo que si a priori es bastante inferior al Granada, es un partido trampa, puesto que se trata de la Copa del Rey, una competición que históricamente ha dado muchas alegrías a equipos muy humildes. Sin ir más lejos, el año pasado el Granada cayó ante el Atlético Mancha Real, equipo que militaba en 2ºRFEF, misma categoría que el filial nazarí y misma situación que el Yeclano.

De cara al partido, Paco López ha comparecido en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino. Como cada persona que llega a un sitio nuevo, Paco López tenía unas expectativas creadas acerca del club y de la plantilla. Sin embargo, ha destacado que "son diferentes para bien". "Me he encontrado un grupo muy ilusionado y con muchas ganas de hacer las cosas bien", ha dicho.

Con las numerosas bajas que hay, Paco López ha comentado que tendrán que "elaborar un plan, teniendo que jugar alguno seguramente fuera de posición". Y, aunque tiene todo un filial para poder subir a los canteranos que vea oportuno, también advierte que "con la normativa que hay, si tienes algún desliz nos llevaría a perder la eliminatoria por lo que hay que tener muchísimo cuidado".

En otros años no muy lejanos, el Granada consiguió llegar lejos en Copa, por lo que es una competición que ilusiona cada vez más a la afición. Sin embargo, la situación este año es diferente al igual que los intereses, por lo que puede ser un problema más que una ilusión: "No llega en un buen momento por los lesionados que tenemos. Aun así, queremos afrontar cualquier partido que se defienda el escudo del Granada con la idea de ganar".

El rival de este domingo, el Yeclano, es un equipo más difícil de vencer de lo que a priori parece: "Están haciendo muy buenos partidos. Juegan a un ritmo muy alto a pesar de estar en una categoría inferior. Hay que estar como mínimo a su misma intensidad".

En las primeras rondas de la Copa no habrá VAR y, para más dificultad, el Yeclano se ha negado a dar los derechos para poder retransmitir el partido, regresando casi en su totalidad al fútbol de antaño: "Hay que tratar de adaptarnos, no hay más. Tenemos que centrarnos y poner el foco en nuestro trabajo".