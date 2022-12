El Granada CF ha presentado alegaciones al pliego de concesión de Los Cármenes. Así lo han confirmado este jueves en el cóctel navideño celebrado con los medios de comunicación que habitualmente cubren la actualidad del equipo rojiblanco. En esta cita, el director general del Granada CF dio una declaraciones a las cuestiones presentadas por los periodistas.

"Se ha publicado el pliego de concesiones, lo hemos estudiado y analizado y vamos a presentar unas alegaciones al pleno. Son razonables. No pedimos nada extraordinario en esas alegaciones. Es un bien común. Cuando una entidad privada quiere invertir en un bien público seríamos torpes si no nos ponemos de acuerdo", ha expresado Alfredo García Amado, razonando que se presentarán "hoy o mañana".

También fue cuestionado por las obras de la Ciudad Deportiva y ha confesado que tienen "más retraso", aunque están "en la fase definitiva de concretar documentos y cerrando contrataciones". "No os quiero decir una fecha para pillarme los dedos, pero está a la vuelta de la esquina", dando a entender que en los próximos meses se conocerán más detalles al respecto.

García Amado ha afirmado que uno de sus principales objetivos "era acercar el club a todas las instituciones y asociaciones", lo que cree que se está cumpliendo hasta el momento. "Es una línea marcada por la propiedad. Antes había un distanciamiento, y eso no puede funcionar bien. Vosotros sois muy importantes en esto. Tenéis el altavoz que le llega a la afición. Este tipo de actos os acerca a la entidad, de la que formáis parte", ha continuado.

"Soy supersticioso, pero lo que esperamos a nivel deportivo es obvio. Sabemos cuál es el objetivo por el que queremos luchar", ha puntualizado, con lo que ha dado a entender que lo darán todo para que el Granada ascienda a Primera. También ha argumentado que con la llegada de Paco López están "mejorando" y cumplen en Los Cármenes, pero fuera no han "dado la talla".

Haciendo un balance desde su llegada, el gijonés ha confesado que "han sido meses muy positivos": "Me he encontrado a una afición y ciudad que quiere que nos vaya bien. Facilita que todo el mundo quiera sumar y ayudar. Me he encontrado un entorno bueno. Te hace sentirte muy responsable de lo que lideras. Incluso a la gente que no le gusta el fútbol quiere que nos vaya bien".