Oficial: Loïc Badé nuevo jugador del Sevilla FC

El Sevilla FC y el Stade de Rennes han llegado a un principio de acuerdo para la cesión de Loïc Badé. El jugador francés llega cedido con opción de compra no obligatoria de unos 12 millones de euros. El central diestro ha estado cedido durante esta media temporada en el Nottingham Forest procedente del Stade de Rennes, pero no ha completado ni un solo minuto con el cuadro inglés, motivo por el cual se ha roto dicha cesión.

Solo restan temas burocráticos, de documentación. La contratación total no debería retrasarse más que unos días y a lo mejor puede estar disponible para el partido de Copa del Rey ante el Linares (miércoles 4, a las 19h).

Un viejo deseo de Monchi

Badé ya estuvo en el punto de mira de Monchi en años pasados, pero precisamente fue el Stade de Rennes quien le arrebató al jugador en el mercado de verano de 2021 por un valor de 17 millones de euros más variables, al no salir finalmente Koundé en ese mercado. Ahora, un año y medio después y con una situación bien distinta a la de por aquel entonces, es cuando llega el central que desea Monchi desde hace tiempo.

Loïc Badé no ha disputado ni un minuto con el Nottingham Forest. Fuente: GettyImages

Características y carrera

El defensa nació en Sèvres, Francia, el 11 de abril del 2000, por lo que es un jugador muy joven. Destaca en el juego aéreo (mide 1,91m) y desplazamiento en largo. Debutó como profesional en Le Havre (Ligue 2) y con tan solo 19 años ya se consolidó en el RC Lens, que fue cuando Monchi y demás ojeadores pusieron los ojos sobre él.

La pasada campaña no dispuso casi de oportunidades en el Rennes. Tras jugar un partido esta temporada en Ligue 1, marchó cedido rumbo a la Premier, al Nottingham Forest, aunque no ha salido bien ya que no ha disputado ningún minuto.

Más refuerzos en defensa

Pero la tarea en la zona defensiva no acaba aquí, pues la intención de la dirección deportiva es traer a otro jugador y Relevo, avanzó el interés del Sevilla en Alexander Dragovic, jugador del Estrella Roja de Belgrado. El jugador actualmente está negociando con su club la rescisión de contrato, para así poder incorporarse al Sevilla. De otra forma, va a ser imposible que el jugador serbio se una a la disciplina de los sevillistas, ya que no gozan con el suficiente dinero como para afrontar la operación.

Alexander Dragovic podría llegar al Sevilla en este mercado. Fuente: GettyImages

Aparte de otro central, Monchi quiere reforzar al equipo con un mediocentro defensivo muy físico para reemplazar a Fernando, un extremo y un delantero que meta los goles que no han hecho los delanteros que hasta ahora hay en la plantilla.

Salidas

Para afrontar dichas operaciones, habrá que hacer hueco en la plantilla y los señalados para salir son Papu Gómez, Januzaj y Dolberg, quién ya tiene un acuerdo de cesión al Hoffenheim, pero aún tienen que ponerse de acuerdo su club de origen (Niza) y el cuadro alemán, aunque parece ser que está cerca.