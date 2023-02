Xavi: "Cada partido va a ser una guerra y quedan dieciocho"

El Fútbol Club Barcelona logró la victoria ante el Sevilla por tres goles a cero para situarse a ocho puntos del Madrid. Los goles de Jordi Alba, Gavi y Raphinha dieron la victoria a los azulgranas en el Spotify Camp Nou que les permite coger una importante ventaja respecto al segundo clasificado.

El análisis de Xavi

Tras el encuentro, el entrenador del Barcelona analizaba lo sucedido ante el equipo andaluz: "No hemos dejado que el Sevilla reaccionase, hemos ido a por el segundo gol enseguida. Normalmente nos suele costar atacar a bloques bajos y hoy hemos generado más ocasiones de lo habitual", afirmaba.

Xavi se mostraba contento por la victoria y la ventaja de más ocho puntos, pero también prudente: "Estamos en una situación privilegiada, pero queda un mundo, nos gusta estar lideres, llevamos dos partidos muy buenos que nos dan confianza. El trabajo esta dando sus frutos, pero de momento no hay nada ganado, tenemos hambre y queremos continuar por este camino", explicaba el técnico catalán, que no tardaba en poner la mirada en el próximo partido: "El domingo vamos a un campo donde el Madrid perdió, que es el del Villarreal, cada partido va a ser una guerra y quedan 18. Hoy los de arriba no han ganado casi ninguno y los de abajo han sumado, esta todo muy apretado", respondía el míster.

Ante el Sevilla, jugadores que recientemente no están siendo titulares como Kessié o Alba han sido claves para el partido: "Los futbolistas tienen que estar preparados para participar cuando se les necesite, hoy estoy especialmente contento por Jordi y Kessié que últimamente estaban participando menos.

El técnico de Terrassa mencionaba el título de la Supercopa de España como punto de inflexión para la confianza del equipo: "La victoria de la Supercopa nos ha dado mucha seguridad, había muchos jugadores que no habían ganado ningún titulo con el club y ahora tienen más confianza en ellos y en el staff", dejaba claro.

Volviendo al partido, Xavi compartía algunos de los mensajes dados durante el descanso: "En el descanso les hemos dicho que se atreviesen, que teníamos al Sevilla plantado atrás y que había que probar cosas".