¿Qué pasa con Fede Valverde?

De pajarito a halcón... ¿y otra vez a pajarito? El rendimiento de Fede Valverde está dejando que desear en este Real Madrid. El uruguayo ya no es ese jugador que maravillaba, ese jugador que se coló como uno de los mejores del mundo y que llegó al mundial de Qatar con el cartel de ser uno de los jugadores a seguir de todo el torneo.

Parecía que por fin había llegado su momento en el Real Madrid. Tenía hueco y espacio para jugar, con Kroos y Modric en el pico final de su carrera, con un extremo diestro donde convencía nadie y con todas las zonas que quisiera para pisarlas, mejor dicho, para pisotearlas, al son de un ritmo vertiginoso y frenético que se hacía paso en la élite a base de golazos.

Así, se llegó a rumorear sobre si podría ser el mejor centrocampista del mundo, sobre si era más jugador que lo que ha demostrado en todos estos años, o incluso si su techo podía ser indefinido. Sin embargo, tras un mundial donde no ha salido nada bien en Uruguay, pero donde él sí que desempeñó un buen papel, la vuelta a Madrid ha sido mucho más dura de lo esperado.

¿Algo físico?

Y así surgen las cuestiones. ¿Qué le pasa a Fede Valverde? Lo suyo parece no tener mucha lógica, un jugador con tanto físico que parece cansado, que no llega como antes a los sitios y cuya frescura cada vez está más en entredicho. No queda absolutamente nada de su velocidad, pero es que tampoco ha podido exhibir su golpeo o su calidad.

Lo cierto es que ahora más que nunca parece perdido en el esquema. Las divergencias entre el extremo y el centro del campo le están haciendo quedarse a la mitad, no saber si estar en un sitio o en otro, y no darle al Real Madrid lo que necesita.

Igual de cierto es, que los problemas del Madrid no son por su culpa, que el equipo ha estado muy perdido tras el parón, que ha dado un bajón y ha dejado prácticamente perdida LaLiga a falta de todavía 19 jornadas. Sea causativo o no, todo parece que el Real Madrid necesita al mejor Fede Valverde, y el mejor Fede Valverde necesita a un buen Real Madrid para salir.