Paco López: “El Huesca es un rival muy duro, aunque le competiremos sin pensar si es en casa o fuera”

Paco López, entrenador del Granada CF, ha comparecido en rueda de prensa previa al encuentro del domingo 19 de febrero frente a la SD Huesca, en el que el Granada CF busca continuar con su actual racha de cuatro victorias consecutivas en la Liga SmartBank, algo que le ayudaría a afianzarse aún más en la lucha por el ascenso directo.

En relación con la disponibilidad de la plantilla, el técnico del equipo nazarí ha comentado que Soro sigue recuperándose para estar al 100%, Rochina sigue con su proceso de recuperación tras su larga lesión, Ricard Sánchez sigue recuperándose de su lesión muscular y, además, André Ferreira ha sufrido un problema doméstico y por ello no estará disponible para el domingo.

Con respecto a la amplia disponibilidad, Paco López comentaba que “es cierto que es bueno disponer de tantos jugadores” aunque también quiso añadir que él “preferiría disponer de los 24 justos para entrar en la convocatoria” ya que “preferiría no tener que descartar a ningún jugador para el encuentro”.

Con respecto a quitarse esa etiqueta de que le cuesta ganar lejos de casa, el técnico comentaba entre risas que “aún seguimos con eso” aunque añadía que “el Huesca es un rival muy duro" y le van "a competir sin pensar si es en casa o fuera”.

Sobre la situación de apercibidos en la defensa, al técnico nazarí no le preocupa, ya que es algo natural dentro de la competición y no se especulará sobre esto.

Sobre lo apretada que está la clasificación, comentaba que “es una pena” ya que, para Paco, “sumar las cuatro victorias consecutivas debería haber tenido más recompensa en la clasificación”.

Respecto al accidente doméstico de Ferreira, el técnico no ha querido especificar nada y prefiere que se encargue el club sobre ello para en cualquier caso “no meter la pata en el tema”.

A cla cuestión de quién será el lateral derecho, ha comentado que podría ser Quini, Víctor Diaz o salir con defensa de tres. El técnico no ha querido especificar para no dar pistas al rival, además ha añadido que tratarán de ser "protagonistas en el partido, sea en casa o fuera, aunque no siempre se dan como quiere". "Jugamos frente a un rival duro, el Huesca es un rival muy peligroso en las contras, nosotros somos un equipo que trata de esperar el error”, ha añadido.

En cuanto al margen de mejora del equipo, el técnico comentaba que aún es algo importante, ya que, “a pesar de las victorias", sabeen en qué fallan y qué hacen "muy bien”.