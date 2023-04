Nacho desatasca al Madrid

Victoria del Real Madrid frente al Cádiz en un partido trampa. Los andaluces, conscientes de la importancia que tiene sumar de tres en tres en la pelea por la permanencia, son uno de los rivales que más va a incomodar a sus contrincantes de aquí al final de la temporada. Los blancos tuvieron ocasiones de todos los colores, pero estuvieron francamente fallones de cara a puerta. Tuvo que ser Nacho quien, con un disparo lejano, adelantase a los suyos en el Nuevo Mirandilla.

El encuentro siguió un patrón muy parecido de principio a fin. Con el Real Madrid dominando y la mayoría del juego desarrollándose cerca del área del Cádiz, fueron los locales quienes disfrutaron de la primera ocasión del partido con un disparo que se estrelló contra el palo. Desde entonces, muy poquito de los amarillos en ataque, con un Madrid muy creativo arriba pero que le costaba horrores resolver. Rodrygo volvió loca a la defensa una y otra vez, pero David Gil fue el encargado de desbaratar sus acciones.



En el segundo tiempo, el Madrid se siguió topando con un muro. Por momentos pareciendo incluso algo cómico, el balón parecía estar convencido de no entrar en la portería del Cádiz. Benzema, Ceballos, Rodrigo, Asensio... todos ellos fueron frustrándose a medida que veían que no caía el gol. Al final abrió la lata un jugador poco habitual en esa faceta: Nacho Fernández. Se topó con un balón botando en la frontal del área y no se lo pensó. Cruzó el disparo y, a pesar de la estirada de David Gil, esta vez el arquero no pudo hacer nada para evitar el gol. Con la barrera psicológica del tanto ya derribada, Asensio se encargó de poner tierra de por medio y mantener su buen momento de forma. Al final, 2-0 en un partido dominado casi por completo por los de Ancelotti.

Rodrygo conduce un balón en el encuentro frente al Cádiz.Foto

Asensio está de dulce

El madrid está de enhorabuena. En el tramo más importante de la temporada, parece haber recuperado a un efectivo que, en su día, llegó a ser la piedra angular del equipo: Marco Asensio. El balear encadena varios buenos partidos, con actuaciones muy completas inclusive en grandes escenarios como el partido de Champions frente al Chelsea. Ante el Cádiz volvió a cumplir con creces, generando ocasiones y haciendo un gol más que le sitúa en las diez dianas esta temporada. Cabe resaltar que siete de esos diez tantos han sido anotados en 2023, igualando la marca de Morales como mejor jugador español en ese aspecto. A pesar del gran momento de Rodrygo, presenta candidatura para ser un jugador importante de aquí al final de la temporada.

Rodrygo, exclente en todo... menos de cara a puerta

El hombre del partido fue, merecidamente, Rodrygo Goes. El carioca lo hizo todo bien: generó, volvió loca a la defensa del Cádiz, participó en todos los ataques de los suyos... pero estuvo realmente fallón de cara a puerta. Cuesta recordar una actuación tan buena sin recibir la recompensa del tanto. Lo cierto es que esa falta de acierto de cara a puerta no fue algo particular, sino un Problem a nivel colectivo para el Madrid. Ante el Cádiz ha sido suficiente, pero el martes vuelve la Champions... y un partido tan errático de cara a puerta te puede mandar para casa.

Nacho, como no

Tuvo que llegar el eterno capitán para resolver los problemas de cara a puerta de los suyos. Defendió bien, estuvo participativo en la posesión y, además, vio puerta. El canterano es un seguro de vida para los suyos, ya no solo en defensa, sino por todo lo que está aportando en ataque.