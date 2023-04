Asensio: "Estoy contento porque el trabajo diario se ve reflejado"

Luego de ser uno de los protagonistas de su equipo y el hombre del partido en la jornada 30 de LaLiga, en el partido Real Madrid vs Celta de Vigo, Marco Asensio atendió a los medios de comunicación al finalizar el encuentro.

"Estoy teniendo más oportunidades y continuidad, eso ayuda mucho. Estoy contento porque el trabajo diario se ve reflejado en el campo y el cariño del madridismo ayuda mucho", aseveró.

El balear fue el encargado de abrir el marcador a favor de su equipo al minuto 42. Sin embargo, su protagonismo no quedó solo en la anotación, ya que también fue en el delegado de asistir a Militao al 48' para el segundo gol blanco.

Sensaciones

"Ahora el míster me está dando confianza y estoy aprovechando los minutos y ojalá puede tener continuidad porque donde disfruto es en el campo", comentó el mallorquín.

Buscar el espacio

"Lo que nos pide el míster es que haya dinamismo, que ganemos mucho la posición. Creo que entre líneas es dónde soy más dañino, Fede y yo, que los defensas no tengan esa referencia, ayuda mucho al equipo", comentó Asensio.

Disparo del gol

"El campo estaba muy mal, sabía que tenía que asegurar, le he pegado y sabía que podía entrar y estoy muy contento", declaró el español.

Ovación

"Mucha alegría. Estoy orgulloso porque reconocen lo que estás haciendo en el campo y son momentos que no son fáciles y los que me han dado fuerza son los madridistas. Me dan muchísima fuerza para seguir, ya saben todos lo que siento por este club", concluyó.

El Real Madrid se medirá ante el Girona en la próxima jornada de LaLiga.