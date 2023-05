Ancelotti: "Toda la sociedad ha tomado un cargo de conciencia importante"

Carlo Ancelotti se dirigió a la sala de prensa del Santiago Bernabéu tras el triunfo del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, en una nueva jornada de LaLiga.

Por supuesto, sus declaraciones comenzaron haciendo referencia a Vinicius Jr. y su situación luego de todo lo que vivió en los últimos días: “Anímicamente está bien. Todos los apoyos que ha recibido en estos días son buenos para él. No creo que se den más casos de racismo porque hemos tomado conciencia todos y las cosas van a mejorar rápidamente. Hubiese jugado si no tuviera molestias en la rodilla. Veremos si mañana o el viernes se puede entrenar para jugar el sábado. Es una cosa pequeña pero hoy no podía jugar”.



“Le conoce todo el mundo. Es un jugador demasiado importante para nosotros por asistencias, goles y peligrosidad. Hoy ha sido reemplazado por otro extremo izquierdo, aunque juegue en la derecha muchas veces. Y hoy Rodrygo ha marcado las diferencias”, agregó el entrenador italiano.



Ancelotti no escatimó en elogios para el otro atacante brasileño de la plantilla: “Durante la temporada ha tenido más protagonismo y ha sido casi un titular indiscutible. Tiene una progresión muy buena en comparación con el año pasado. La próxima temporada su progresión seguirá porque él aún no está a su mejor nivel, pero está muy cerca”.





En la celebración del gol, Rodrygo hizo un gesto antirracismo que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos, especialmente tras campañas como Black Lives Matters o No Room For Racism de la Premier League: “No he visto el gesto en la celebración. Todos los jugadores cercanos a Vini Jr. sienten este tema y están muy afectados en este sentido porque son muy amigos. A Vini Jr. le ha afectado un poco lo que ha pasado y muestran cercanía a un compañero”.

"Quiero pensar que ha sido un error de buena fe"



Consultado sobre si esperaba que dejasen sin efecto la expulsión de Vinicius, el italiano reconoció que "le sorprendió" porque no pensaba que revisasen una situación que fue un error: "En el campo sólo evaluaron el comportamiento de Vini Jr. y la secuencia fue más larga. Cambiaron de opinión y me pareció una decisión correcta. Es un asunto muy complicado y quiero pensar que ha sido un error de buena fe. No pusieron todas las imágenes y si ha pasado anteriormente no lo sé”.

Además, sobre la sanción a la grada de Mestalla, Ancelotti comentó que en líneas generales "han pasado muchas cosas" en estos dos días: "Toda la sociedad, no sólo la deportiva, ha tomado cargo de conciencia importante. Puede ser una gran oportunidad. Han tomado medidas en estos días que afectan a la grada de Mestalla. Es un paso adelante muy importante y ojalá se pueda solucionar pronto este tema”.



Por último, el entrenador del Madrid hizo referencia a las molestias que sufrió Benzema durante el encuentro: “Ha tenido un corte en el pie en la primera parte, que le molestaba un poco. Evaluamos la situación en el descanso y pudo jugar. Le afectó un poco, pero no tanto y jugó los 90 minutos”.