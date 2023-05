José Luis Mendilibar: "Tanto en el césped como en el banquillo hay que estar más tranquilos y sosegados"

El Sevilla partirá hacia Hungría tras perder el último partido de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid por 1-2. Los de Mendilibar no realizaron mal choque, pero, entre la falta de acierto de cara a puerta y el tener entre ceja y ceja la final del próximo miércoles, es probable que la cabeza estuviera en otro sitio.

Análisis de la derrota

"El regusto final es malo, hemos hecho 70' muy buenos, pero no hemos acertado en ninguno de los dos goles que nos han metido. Con el 1-2, con la expulsión, con cómo ha terminado todo con nosotros detrás, porque con inferioridad numérica era difícil... Parece que todo lo anterior se ha borrado. Es una pena.

¿A qué se deben tantas expulsiones?

"Es verdad que alguna culpa tendremos al terminar en cada partido con uno menos. Tenemos que analizarlo y mirarlo. No solo es culpa del árbitro, sino que tenemos que mirarnos a nosotros mismos para mejorar en esas cosas".

Soto Grado mostrándole la cartulina roja a Marcos Acuña. Fuente: Getty Images

Protestas hacia el árbitro

"Puede ser que no haya estado acertado, pero aún así, el público puede decir lo que quiera y puede protestar. Pero creo que tanto en el césped como en el banquillo hay que estar más tranquilos y sosegados. A veces nos comportamos como macarras".

Estado de Joan Jordán

De manera humorística, el de Zaldívar comentó: "Joan está como una burra vieja, quiere y no puede. Lleva un mes fuera. Pensamos que entrenando fuera del grupo, haces las cosas que te dicen y después no llegas. Eso les pasa a la mayoría de los lesionados. Al Papu le pasaba igual, lleva casi dos meses entrenando sin parar y cada vez está mejor, pero al principio estaba como Jordán. Piensan que pueden... y no pueden".

Debut de Manu Bueno

"Ha estado muy bien. Ha tenido personalidad, con un primer tiempo muy bueno. Quizás mejor que el segundo, pero ha querido el balón en todo momento y ha dado salidas a todo el mundo. Creo que ha hecho muy buen partido".

Manu Bueno, canterano y debutante hoy como sevillista. Fuente: @SevillaFC

Anécdota con Ancelotti

"Me ha felicitado por lo que hemos hecho y me ha deseado suerte para el miércoles, pero tendría que haber ido yo. He salido antes de tiempo, me he 'engorilado' con el himno y me he quedado en mi sitio. Le he pedido perdón".

Y ahora... Budapest

"Vamos a competir a muerte. Es el partido que nos queda, la cumbre de la temporada. Espero que podamos descansar, recuperarnos y presentarnos de la mejor manera en Budapest. Un partido entre equipos que no han podido meterse en Europa y se la juegan toda a una carta muy bonita. Los dos queremos ganarla y a ver si somos nosotros".