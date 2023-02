Pape Gueye, el nuevo "músculo" de Sampaoli

El centrocampista cedido por el Olimpique de Marsella debutó el pasado fin de semana frente al FC Barcelona en el Camp Nou, un escenario previsiblemente difícil para cualquier jugador y más si estas debutando en tu nuevo equipo con pocos días de rodaje. El africano, sin embargo, no le temblaron las piernas ante el escenario tan grande que se le venía encima para su debut y cuajó un partido que claramente fue de más a menos como todo el equipo pero se le vieron muchos detalles que seguramente asombraron a más de un sevillista y le hicieron recordar a ex jugadores rojiblancos como Mbia o Nzonzi.

Así fue su debut

Frente a un FC Barcelona excelso, el partido del pasado domingo se preveía, a pesar de la mejoría sevillista, como si de un David contra Goliat se tratase. El Sevilla FC claramente con muchísimo menos nivel que el conjunto rival y todavía sin un claro esquema de juego presente en sus dibujos. Jorge Sampaoli ha ido rotando desde su llegada al conjunto de Nervión entre un 4-3-3 y un 3-5-3 o incluso se ha atrevido con el 3-4-3, esquemas que buscan la amplitud del juego con las bandas pero que tanto ofensivamente como defensivamente tiene muchas diferencias. A su vez, ha ido alternando en la forma de atacar dependiendo de los rivales usando a sus extremos para que se metan para dentro o que recorran la banda por el exterior. En el ámbito defensivo, el entrenador ha ido colocando piezas según iba pudiendo debido a las numerosas bajas. Con todos estos sistemas usados, el pasado domingo en el Camp Nou nadie se esperaba que Sampaoli fuese a innovar nuevamente de sistema, sin embargo, así fue.

El entrenador argentino alineó un doble pivote formado por Jordán y Gueye que por algunos momentos hizo detener al temible ataque catalán. Gueye puso sus dotes defensivas a relucir y se mostró como un mediocentro defensivo que el Sevilla FC lleva echando en falta desde hace mucho tiempo. El jugador dejó entrever que también tiene mucho carácter a la hora de sacar el balón y no le tembló el pulso a la hora de salir jugando cuando el conjunto hispalense recuperaba el balón, a pesar de la gran presión ejercida por el equipo de Xavi Hernández.

El futuro de Pape Gueye

Pape Gueye puede aportar mucho como nuevo fichaje del Sevilla FC. Tras su buen rendimiento en su debut quedó claro que el centrocampista no viene para hacerle la rotación a su compañero Fernando, sino a competirle un puesto. El mediocampista brasileño lleva pidiendo un recambio de confianza desde hace tiempo, sin embargo, por el sistema y el juego planteado por el técnico sevillista, no sería de extrañar ni que juegue algún partido importante como suplente ni que acompañe en el once titular en más de alguna ocasión al nuevo fichaje sevillista.

Pape Gueye en su presentación / Imagen: Cope

El próximo partido del Sevilla FC será este sábado a las 18:30 contra el RCD Mallorca, un encuentro crucial para la entidad local que deberá ganar sí o sí para lograr salir de los puestos cercanos al descenso y empezar a mirar hacia arriba con destino a los puestos europeos. Para este encuentro y tras el descanso sufrido por Fernando en el último partido, Pape Gueye podría aparecer como suplente en su posible debut en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A pesar de la buena actuación y de tener al técnico como principal aval para su fichaje, desde el Sevilla FC se sigue viendo al centrocampista brasileño como titular indiscutible y que debe jugar sí o sí todos los encuentros en los que esté al 100%. A pesar de este inconveniente, a Gueye se le conoce como un jugador trabajador y seguramente próximamente lo veamos en las alineaciones titulares de Jorge Sampaoli.