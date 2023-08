Paco López: "Estoy muy ilusionado con volver a Los Cármenes"

En medio de todo el revuelo surgido a causa de la venta de Samu Omorodion al Atlético de Madrid en el día de ayer, el Granada afronta el próximo lunes el segundo partido oficial de la temporada, el primero en casa ante su gente, ante un Rayo Vallecano que viene en alza gracias a su victoria el pasado fin de semana en tierras almerienses. Mucha tela que cortar en la rueda de prensa de Paco López en el día de hoy, tanto de cara al partido del lunes como en todo lo que ha acontecido en el club las últimas 24 horas.

Obviamente, la primer pregunta no podía ser otra que la situación de Samu: "La información que tengo por parte del club es que han depositado su cláusula en la Federación y que hoy no ha venido a entrenar".

Este viernes por la tarde, cuando saltó la noticia, dejó sorpresa en todo el mundo, incluido Paco López: "Ayer me enteré por la prensa, tuve una conversación con el director deportivo ayer y esta mañana. Me da la sensación de que ha sido una sorpresa para todos". Acerca de si se le recomendó desde la dirección deportiva no darle tanta visibilidad al jugador hasta que se resolviese su futuro en cuanto a pertenecer al primer equipo o no, ha dicho lo siguiente: "No me dijeron nada. Yo le veía potencial y condiciones para lo que ha pasado".

El Atlético de Madrid, supuesto club "amigo" del conjunto nazarí, decidió pagar la cláusula sin ni si quiera avisar al Granada, acción totalmente legal pero poco caballerosa: "No voy a valorar lo que hacen los demás clubes. Cada uno actua de la forma que cree que debe actuar. Es una "jugarreta" para nosotros por quedarnos sin un jugador con el que contabas".

Con esta salida, se acentúa aún más la necesidad del equipo por realizar fichajes de cara a aumentar el nivel de competitividad en la categoría: "La dirección deportiva al igual que el club sabe perfectamente que necesitamos aumentar el nivel competitivo de la plantilla".

Tras el aluvión de preguntas acerca de la salida de Samu, ha tocado hablar acerca del próximo rival del Granada en liga, el Rayo Vallecano, comentando las bajas de cara a dicho encuentro: "Bajas son Torrente, Vallejo y Wilson llegó hace una semana, estará convocado para seguir integrándose, pero no está para jugar".

En cuanto al rival en sí, Paco ha destacado lo siguiente: "Es un rival que mantiene las mismas señas de identidad que en estos últimos años. Un equipo que imprime un ritmo alto al juego y busca ser vertical". Y ha añadido para finalizar: "Estoy muy ilusionado con volver a Los Cármenes y estoy seguro de que vamos a competir".