Ancelotti: "El ataque está cubierto, tenemos recursos adelante"

El Real Madrid venció por la mínima al Celta de Vigo en la jornada 3 correspondiente a LaLiga. El gol de Bellingham le dio los tres puntos al cuadro dirigido por Carlo Ancelotti.

Al finalizar el encuentro el italiano se presentó ante los medios de comunicación con un semblante de seriedad por el desempeño de su equipo.

No obstante, afirmó que tienen suficientes herramientas para el ataque merengue.

"El ataque está cubierto. Lo ves en los datos: hemos marcado seis goles sin Karim y sin Vinícius. Eso significa que tenemos recursos adelante", afirmó.

La lesión de Vinícius

"Vinícius ha tenido una molestia en la primera parte y le hemos cambiado. Vamos a ver lo que tiene en las próximas horas, ha sido una molestia en el músculo de la pierna".

"Quería continuar, pero lo ha intentado y le molestaba un poco, así que hemos preferido cambiarlo. Creo que no va a jugar el partido contra el Getafe y que, con el parón, va a ganar tiempo para cuando volvamos a jugar. Había empezado muy bien el partido, parecía alguien incontrolable. Es una pena. Después, sin él, nos ha costado un poco más", añadió sobre el delantero.

Penalti

Rodrygo erró un penalti al minuto 68', cuando las acciones aún se encontraban igualadas a cero, y su entrenador afirmó que no existe libertad de lanzadores en el equipo.

"Libertad no hay. No sé qué ha pasado, yo le he dicho a Valverde que tenía que tirar Luka, pero no sé qué ha pasado entre ellos. El que tenía que tirar el penalti, que era Vinícius, no estaba. Entonces, ellos han elegido a Rodrygo y yo no he tenido el tiempo necesario para decirles que tenía que ser Modric", aclaró.

Por ende, aseguró estar enfadado: "Como he dicho, creo que puede ser un malentendido. En este momento ha sido difícil comunicarlo al jugador. Se lo he he comunicado a Valverde, pero creo que Valverde no ha tenido el tiempo. Lo miraré en los próximos días".

Kepa

"Ha jugado bien. Al principio nos ha costado un poco atrás, pero el equipo ha jugado bien. Dejar la portería a cero es una buena señal".

En estos tres partidos la portería ha estado bien cubierta con Lunin. Y con Kepa ahora, el próximo partido, vamos a ver".

Análisis del juego

"El Celta a nivel defensivo ha jugado muy bien. No hemos encontrado espacio atrás y entre líneas también hemos tenido una mayor dificultad, porque el Celta lo ha hecho muy bien atrás".

Sin embargo añadió que, la victoria no ha sido de calidad como lo esperaba: Ha sido victoria del compromiso porque hemos tenido muchas cosas negativas: Vinícius, el penalti fallado. Pero lo hemos intentado hasta el final".

Bellingham

"Los goles creo que no son su principal virtud, pero lo está haciendo bien porque, como he dicho, se mueve bien, sin balón es inteligente y llega al punto justo en el momento justo. Su calidad está en sus movimientos y en la habilidad que tiene en el desmarque".

La plantilla

"Está mostrando que es una plantilla completa. Si somos capaces de ganar sin Courtois, sin Militao, sin Karim y sin Vinícius significa que la plantilla está bien confeccionada. Lo han hecho bien".