Un gol en propia disipa las esperanzas del Sestao River

La jornada 7 de la Primera RFEF estaba marcada con subrayado rojo para los seguidores del Sestao River. El encuentro se esperaba que fuese un punto de inflexión en el conjunto verdinegro, ya que, al jugar contra un rival de nivel similar y en casa, se esperaba que por fin pudieran dar una alegría a la afición. Pero, para continuar con la mala racha, el club verdinegro volvió a empatar, la cuarta vez en siete partidos.

Primera mitad

La primera parte fue como se esperaba. Ambos equipos fueron muy cautos, tuvieron sus oportunidades, pero ninguna con mucho peligro. Estaba siendo un encuentro de lo más igualado.

Ya en el 45', Gorka Garai y Antonio Caballero tuvieron un choque. Las alarmas saltaron en el banquillo local, y llamaron a las asistencias médicas. Por suerte, todo quedó en un susto.

El Sestao River antes de empezar el encuentro | Fuente: Twitter @SestaoRC

En el tiempo añadido, el Sestao River pudo sacar de córner en la última jugada de la primera mitad. El centro fue directo a un jugador verdinegro, que pudo rematar y estuvo a punto de marcar el primero para los sestaotarras.

Segunda parte

El Sestao River fue el que llevó la batuta en los segundos 45 minutos. Tanto fue así, que nada más comenzar la segunda mitad Leandro Martínez estuvo a punto de adelantar al conjunto local. El delantero cántabro tuvo otra muy clara en el 72', pero de nuevo la mandó fuera de los tres palos.

Y por fin, después de tanto tiempo, en el minuto 76' el Sestao River marcó su primer gol en Primera RFEF. Jon Cabo llevó de un lado a otro del medio campo como un mago, y pudo darle un pase magistral a Álex Carbonell. Este no paró de recortar a los defensores, y cuando llegó a la portería rival, chutó sin ángulo alguno. El Sestao River por fin marcaba un tanto en esta división. 1-0 en el luminoso de Las Llanas. La grada se fundió en un grito al unísono, y Carbonell se llegó a emocionar.

Pero, la ilusión duró más bien poco. En el 90´+3, inició jugada que la grada la tomó como un fuera de juego claro, pese a que Imanol Irirtzun no señaló nada. El delantero del Cornellá corrió la banda, hasta poner un centro. El balón impactó en Gaizka Martínez, y fue directo a la portería. Poco a poco el balón fue entrando en la meta, y Pere-Joan no pudo detener el rechace. 1-1, empate en Las Llanas.

El conjunto sestaotarra pintaba muy bien en esta nueva división. No obstante, la ilusión de los hinchas verdinegros va decayendo por momentos. Y es que, no es solo que no hayan ganado un partido todavía, es que tan solo han marcado un gol en siete jornadas, y esto ya empieza a preocupar en Las Llanas.

Ficha técnica

Sestao River: Pere-Joan García, Gaizka Martínez, Adrián León (Álvaro Mateo 79'), Gorka Garai (Álex Jiménez 88'), Leandro Martínez (Álvaro Gutierrez 88'), Kepa Uriarte (Jon Guruzeta 66'), Diego Mirapeix, Jon Ander González "Dopi" (Jon Cabo 66'), Armando Corbalán, Markel Etxeberria y Álex Carbonell

UD Cornellá: Yarsolav Meykher, Andreu Hernández, Marc Vilaplana (Kike López 74'), Juan Antonio Arránz, Claudio Méndes, Jose Mas (Gonpi 74') (Enrique López), Alberto Castaño, Antonio Caballero, Enrique Ríos, Marc Tenas (Carles Garrido 68'), Emmanuel Amankwaa "Koffi" (Eduald Vergés 68')

Amonestaciones: Diego Mirapeix (65'), Marc Vilaplana (66'), Adrián León (69'), Claudio Mendes (90+), Jon Guruzeta (90+) y Eduald Vergés (90+)

Goles: Carbonell (76') y Gaizka Martínez (pp. 90'+3)

Árbitros: Imanol Irirtzun, Jesus Rodrigo, José Miguel Álvarez y David Ruiz

Estadio: Las Llanas