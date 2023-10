Luis de la Fuente: "La posibilidad de dejar sentenciada la clasificación demuestra la importancia de los partidos"

Luis Rubiales primero y Jesús Navas después fueron los encargados de responder a los medios en la sala de prensa del estadio de La Cartuja de Sevilla, en la rueda de prensa previa al partido contra Escocia. Posteriormente se dirigieron a entrenar, un entrenamiento del que se ha tenido que retirar Nico Williams antes de tiempo con molestias, por lo que tiene difícil participar mañana.

Declaraciones Luis de la Fuente

Sobre Bryan Zaragoza: "Está encantado, feliz, rapidísima integración en el grupo. Los dos estamos muy contentos, no solo en el plano humano, ha encajado muy bien los conceptos y podría jugar desde el principio".

Sobre Lamine Yamal: "Tenía una lesión pero hay unos protocolos. Yo quería verle y hablar con el, que conviviese unas horas con sus compañeros y transmitirle tranquilidad. Le dije que se recuperase bien y estuviese tranquilo".

El proceso de convocatoria de Bryan Zaragoza: "Se producen unas series de circunstancias que obligan a cubrir esas posiciones. Además venía de un gran momento y un gran partido frente al FC Barcelona. Pensamos que era el mejor jugador para este momento".

Sobre Brahim y la posible llamada de Marruecos: "Es seleccionable absolutamente. Es un buen jugador y todos tienen las posibilidades de venir. A mi nadie me ha dicho que el piense lo contrario. También esos que tienen esas posibilidades tienen total libertad de elección, pero el quiere jugar aquí".

Sobre Ansu Fati: "Creo que es un futbolista que con nosotros se siente muy feliz. Entrena que da gusto verle. Tiene el apoyo incondicional mío y de todo el equipo. Es un grandísimo futbolista, esta feliz con nosotros y se le nota, con la chispa que ha tenido siempre".

La importancia de ganar mañana: "La posibilidad de dejar sentenciada la clasificación demuestra la importancia de los encuentros. Desde que terminamos la concentración de septiembre sabemos la importancia de estos partidos. Para nosotros casi nos abre las puertas de la clasificación".

El equipo y lo que aprendió de Glasgow: el equipo es un poco lo que transmite los jugadores. Confianza, profesionalidad… de eso tenemos mucho, si le sumamos el talento, nos deja muy tranquilos. Sobre Escocia, claro que sacamos conclusiones. Somos más fuertes de lo que éramos antes, mejor equipo. Las prestaciones que antes ofrecíamos ahora son mejores. Tenemos seguridad de afrontar este partido".

Sobre Jesús Navas: "Jesús es de los mejores jugadores del mundo en su puesto. Es excepcional. Si le preguntáis a sus entrenadores os lo dirán. Entrena con una seguridad, endereza y calidad que quita toda duda. Tiene cuerda para rato, no se donde llegará. Yo siempre miro más allá y por eso estoy tranquilo con Jesús, porque aporta enseñanza, valores al grupo para que seamos un equipo, lo que da dentro y fuera del campo despeja toda dudas".

Sobre su pasión por la prensa: "En la vida todo se aprende. Por circunstancias, en mi enseñanza personal ya no leo ni consumo tanta prensa. Solo si son cosas buenas".

Qué partido espera de Escocia y las molestias de algunos jugadores: "Todos los jugadores están disponibles pero esperaremos a última hora. De Escocia espero un partido muy duro, respetamos mucho a su selección y jugadores. Sabemos que nos va a exigir dar la mejor versión y estar al máximo nivel".

La importancia de Morata: "El liderazgo se gana con la actitud, pero no sólo con voces o gestos. Somos unos afortunados afortunados grupo humano que tenemos. Futbolísticamente son los mejores pero en cuanto a humanidad también. Y morata es uno de ellos":

En qué mejoró el equipo y que hace en su tiempo libre: "Hemos mejorado no sólo en datos objetivos, también en todas las facetas de juego, en el juego asociativos, pudiendo jugar con extremos naturales, a pierna cambiada… Somos un equipo muy solventes. Hemos mejorado en la sensación de equipo. En mi tiempo libre, veo fútbol. Eso y hacer deporte, me gusta hacer deporte y cuidarme, pero sobre todo ver mucho fútbol".

Sobre si cree que lo de mañana es una revancha: "No es una revancha, es un partido más, en el que necesitamos ganar porque representamos a nuestro país. Hemos mejorado con el tiempo, Escocia ha seguido mejorando porque tiene grandes futbolistas. Encontraremos una Escocia mejorada".

Diferencia entre el equipo de mañana y el que perdió en Escocia: "Faltan jugadores de aquel día, pero mañana tocará otro partido. Esta tarde veremos en el entrenamiento. Tengo una idea pero elegiremos a los jugadores que con nuestro análisis nos den los mejores resultados".

Plan para atacar a la defensa de Escocia: "Ser nosotros mismos. Hemos demostrado tener mucho potencial ofensivo pero los partidos se ganan en las áreas. Debemos ser fuertes en nuestro área y no conceder ocasiones, pero también ser capaces de materializar. Tener un equilibrio que nos dará la victoria".

Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al partido contra Escocia | Foto: Aarón Luna González

Declaraciones de Jesús Navas

Elogios de Luis de la fuente: "Yo me veo en cada momento. Trabajo para ello en el Sevilla, estar aquí es lo máximo para un futbolista. Es importante para los más jóvenes tener esa ayuda. Intento ayudar al grupo".

Sobre Sergio y su vuelta a la selección: "Para mi es como un hermano, el siempre tiene ilusión de estar aquí y seguir disfrutando porque para el es algo muy grande".

Sobre Diego Alonso: "Aún no hemos hablado pero viene con toda las ganas del mundo. Me lo comunicó el presidente que venía y tenemos que ayudarle al máximo".

Sobre los jóvenes: "Se que tienen muchas ganas por darlo todo, y eso es lo más importante, debemos ayudarnos unos a otro".

Sobre Juanlu Sánchez: "Le veo con toda la ilusión del mundo y con un hambre por seguir creciendo. Tiene mucha humildad y es un buen chico con ganas de disfrutar del fútbol. Va en una línea muy buena y nos ayudará seguro".

Jugar otra vez la Eurocopa: "Es un orgullo estar ahí, al máximo nivel, la idea es ayudar a los más jóvenes y estar todos a una".

Qué queda de Navas de 2010: "La ilusión y las ganas. Para mi es como el primer día estar aquí, defender todos esta camiseta".

Como afronta la nueva generación: "Yo creo que se vio en la Nations las ganas de conseguir el título, ganas de seguir disfrutando y ganar títulos".

Sobre las molestias en la cadera: "Es algo con lo que debo convivir, llevo así 3 años y a veces se acentúa más. Trabajando así intentaré estar al máximo".

Por qué no presume más de su carrera: "Es lo que me ha hecho llegar aquí, esta humildad es la que me han inculcado, no creerme más que nadie. Eso me ha hecho llegar tan lejos".