Ancelotti: "Este equipo nunca se rinde"

Carlo Ancelotti dialogó ante los medios tras la victoria del Real Madrid en El Clásico, gracias a los goles de Jude Bellingham, quien se llevó todos los elogios del entrenador en el inicio de su análisis: "Es la estrella caída aquí y estamos muy felices por lo que está aportando. El fútbol es calidad, pero a veces también es energía y este equipo nunca se rinde".

"Celebrar mis 250 partidos con una victoria en Barcelona era importante. Hemos jugado bastante mal en la primera parte, pero en la segunda el equipo ha reaccionado con compromiso y energía. El esfuerzo ha sido premiado", admitió el propio Ancelotti.

De hecho, el italiano declaró que “la clave del partido ha sido la actitud, que ha sido distinta en la primera parte y en la segunda. En el primer tiempo hemos sido un equipo flojo, lento y poco agresivo. En la segunda todo lo contrario, más intenso, más agresivo y contundente enfrente”.

“A veces pasa que no juegas como quieres. En la primera parte no hemos jugado a nuestro nivel. Puede pasar. Hemos tenido dificultad en la salida y hemos sido poco contundentes en los duelos. Ha sido para olvidar. Afortunadamente, la segunda ha sido distinta y hemos sido capaces de ganar”, añadió.

Uno de los grandes cambios fue el ingreso de Luka Modric, que le dio más posesión y profundidad al ataque del Madrid, que hasta ese momento apenas había incomodado al Barcelona: “Ha cambiado la dinámica, hemos tenido más control del balón. El Barcelona ha bajado la presión después del minuto 60, sobre todo tras el primer gol. La dinámica de la posesión ha cambiado con Luka. Después, Bellingham ha sido muy efectivo. Ha marcado un gol estupendo, el primero, y ha estado listo en el segundo”.

“El objetivo no era empatar sino intentar ganar. El empate cambió la dinámica. Nos dio más fuerza y más debilidad al Barcelona, que hasta el momento había jugado mejor. Son tres puntos en un campo muy difícil. Hemos jugado muchos partidos fuera de casa. De los siete de liga, cinco han sido muy difíciles. El calendario nos ha exigido mucho y lo hemos hecho muy bien", continuó.

"Bellingham parece un veterano, ha marcado la diferencia"

Nuevamente, sobre otra enorme actuación de Bellingham, Ancelotti admitió que “estamos todos sorprendidos de su nivel, sobre todo en efectividad. Siempre lo intenta y llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, porque no ha marcado muchos goles desde la frontal y hoy ha marcado uno estupendo. Puede llegar a 20 o 25 goles tranquilamente. No tenemos en la cabeza que sea un delantero, pero sí un jugador muy importante para nosotros. Está marcando muchos goles, pero esperamos también los goles de los delanteros”.

Bellingham fue la figura absoluta en su primer Clásico oficial | Foto: Real Madrid

“Parece un veterano. Su actitud es muy buena. Cuanto más cerca del área esté, mejor será para él. Es el jugador que más ha marcado la diferencia. No sé en qué posición quedará del Balón de Oro. No me importa mucho. No sabía que había gala el lunes”, comentó.

Consultado sobre el arbitraje de Gil Manzano, uno de los tópicos que se debatió durante esta semana previa al Clásico, Ancelotti aclaró: “Si no se habla de él significa que lo ha hecho muy bien. Es uno de los árbitros más valorados de Europa y ha estado muy bien, muy tranquilo. Ha sido un partido muy correcto por ambos equipos, con mucho fairplay. Tiene que ser así en este tipo de partidos. El respeto tiene que estar por ambas partes”.

Por último, el experimentado entrenador descartó sentir que este partido marque el camino de la temporada: "Tenemos el liderato, pero la temporada es muy larga para nosotros y para el Barcelona, que sigue siendo un gran equipo y vamos a pelear hasta el final”.