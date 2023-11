Ancelotti: "El Real Madrid ha construido su historia en esta competición"

Real Madrid venció 3-1 al Braga, en la cuarta jornada de UEFA Champions League, y se aseguró su lugar en los octavos de final. concluido el encuentro, Carlo Ancelotti compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, donde declaró: "El Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición. No es tan sencillo pasar siempre la Fase de Grupos y en estos primeros cuatro partidos lo hemos hecho bien en casa y fuera. Estamos muy contentos de estar en octavos”.

“Es una competición especial para nosotros y el Real Madrid ha construido su historia en esta competición. Cada partido es muy especial y no vamos a descansar en los dos siguientes porque todos tienen la misma exigencia: mostrar nuestro mejor nivel", continuó.

Una de las grandes figuras del partido fue Brahim, quien se llevó todos los elogios por parte del entrenador: “Ha jugado un partido en el que ha mostrado una gran calidad y sacrificio defensivo. Ha hecho las cosas muy bien. En la posición en la que ha jugado hoy suele jugar Bellingham y hoy lo ha reemplazado muy bien. Puede que haya sido injusto con él. Es obvio que podía tener más minutos. Su mejor posición es donde ha jugado hoy”.

Por supuesto, Ancelotti no pudo escapar a la consulta sobre otra convocatoria y otro “no debut” de Arda Güler: “Estamos teniendo cuidado con él. Entrena con el equipo después de una lesión larga y tendrá sus minutos cuando esté al 100%”.

En cuanto a lesiones, sorprendió la de último minuto de Kepa, quien fue anunciado en el once inicial pero luego fue Lunin quien defendió la valla madrileña: “Ha tenido molestias en el calentamiento y no estaba cómodo para jugar. Pusimos a Lunin, que nos ha ayudado a ganar este partido. Hizo una parada determinante en el penalti y ha hecho un partido completo. Esto significa, sumando el partido de Brahim y el de Lucas Vázquez, que la plantilla es muy sana y que podemos pelear en todas las competiciones”.

"Meto en el banquillo al jugador, no a la persona"

Una de las buenas noticias fue el reencuentro de Rodrygo con el gol, en una gran definición que sentenció el 3-0: “Hay delanteros que marcan todos los partidos y otros que viven de momentos. Sólo puedes apoyarlos y darles confianza. Un jugador de sus características antes o después va a marcar porque tiene una calidad extraordinaria. Es cuestión de tiempo”.

El Madrid sacó adelante un partido que le fue esquivo al principio | Foto: Real Madrid

“Soy el entrenador y hago de entrenador. Los jugadores tienen que evaluar bien esto. Hago el trabajo de entrenador y los jugadores no deben equivocarse en este sentido. Meto en el banquillo al jugador, pero no a la persona. Tengo una relación extraordinaria con todos. Me respetan mucho y yo intento respetarlos a todos como personas”, aclaró Ancelotti sobre la rotación que se vio para este partido.

"Piqué vive en su mundo"

Por último, el entrenador con más triunfos en la historia de la UEFA Champions League, hizo referencia a las declaraciones de Piqué, quien aseguró que nadie recordará la última conquista del máximo certamen europeo por parte del Real Madrid: “Vive en su mundo, que no es el del madridismo, y le puedo asegurar que no hay ni un madridista que olvide la Decimocuarta. Es una Champions que se recordará de por vida”.