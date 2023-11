Real Madrid - SC Braga: Puntuaciones del Real Madrid, en la UEFA Champions League 2023/24

Ante el empate contra el Rayo Vallecano en casa, el Real Madrid recibía en el Santiago Bernabéu al SC Braga para la cuarta jornada de la fase de grupo de esta Champions League. En el partido liguero, los de Ancelotti fueron incapaces de encontrar puerta pero contra el equipo luso, la historia ha sido diferente.

De nuevo el feudo madridista se vistió de gala para disfrutar de una nueva noche europea y la ocasión no defraudó. Con un once inicial con varios de los no habituales, el Real Madrid logró una contundente victoria por 3 a 0. El encuentro tuvo un cambio de guión temprano debido a un penalti realizado por Lucas Vázquez, sin embargo, Lunin se encargó de detenerlo con una gran mano.

Tanto Brahim Díaz como Lunin aprovecharon muy bien las titularidades y firmaron un gran encuentro. También tuvieron un gran partido Nacho y Mendy. En cuanto a Brahim, fue de los mejores del partido y anotó un gol. Muy incisivo en ataque, se le anuló un gol y estuvo a punto de meter otro. En cuanto al resto de goleadores, Rodrygo y Vinicius hicieron un magnífico encuentro y cerraron esta noche de Champions League con un gol y una asistencia.

El equipo celebrando un gol

El Real Madrid con esta victoria se coloca como primero de grupo y asegura de nuevo su clasificación a octavos de final de la Champions League. Bate el récord de ser el equipo que más veces se ha clasificado a octavos de final con dos partidos de antelación con trece veces.

Criterios de Puntuación de los jugadores :

0-3. Muy Mal / 4. Mal / 5. Regular / 6. Bien / 7. Bastante Bien / 8. Muy Bien / 9-10. Partido Excelente / S.C. Sin calificar.

Andrey Lunin

8. Gran partido. Fue titular de forma innesperada debido a la baja de Kepa. Detuvo un penalti en el minuto seis y también realizó varias buenas paradas. Porteria a cero y mucha seguridad del ucraniano.

Lucas Vázquez

5. Errático. Cometió un penalti torpe al inicio del partido y estuvo a punto de protagonizar otro. No fue su noche a pesar de la simbólica asistencia a Vinicius Jr. en el segundo gol.

Nacho Fernández

7. Notable. Tuvo un buen partido, muy correcto en la salida de balón y sumó una nueva portería a cero. Será titular el sábado contra el Valencia.

Antonio Rüdiger

8,5. Infranqueable. De nuevo, el mejor defensa del equipo. Ha comenzado la temporada a un gran nivel y sigue sin bajar su rendimiento.

Ferland Mendy

7. Seguro. Un partido muy del francés. Se mostró muy seguro en defensa pero con problemas en ataque. A pesar de sus problemas físicos, está rindiendo de forma correcta esta temporada.

Eduardo Camavinga

8. Ancla. Ante la lesión de Tchouaméni, Camavinga ha aceptado el reto de ser el pivote defensivo titular del equipo. Aportó muchísima calidad y seguridad como creador de juego. Estuvo genial defensivamente y fue el pegamento del equipo.

Toni Kroos

7. Notable. No fue el mejor del partido, aún así volvió a rozar el 100% de efectividad en los pases y distribuyó el juego del Real Madrid como el mejor.

Fede Valverde

8. Todoterreno. El uruguayo sigue en un grandísimo estado de forma y es sin duda, el futbolista del equipo con el mayor recorrido físico. Aportando tanto en ataque como en defensa, ha sido determinante en todos los aspectos.

Brahim Díaz

9. Eléctrico. Aprovechó su titularidad y dejó una gran actuación. Anotó un buen gol, se le anuló otro y estuvo a punto de conseguir otro. Sigue llamando a la puerta de la titularidad y parece ser que comenzará a contar con más minutos.

Vinicius Jr.

8,5. Vinicius. Hizo un grandísimo partido, ganó prácticamente todos sus duelos con buenos regates, pisó área como nunca esta temporada y aportó un gol y una asistencia. Parece ser que este partido puede ser un punto de inflexión para volver a su mejor nivel.

Rodrygo Goes

10. MasterClass. Hizo el mejor partido de su temporada. Marcó las diferencias desde su gran conducción y no falló en sus 1v1. Su conexión con Vinicius ha vuelto a ser determinante y logró un gol y una asistencia. Mostró un grandísimo nivel y se le vió mucho más confiante en si mismo.

S.C. Todas las sustituciones llegaron después del minuto setenta, con el partido ya sentenciado y muy parado. Destacar el debut de Nico Paz con el primer equipo.