Unos fichajes rentables hasta la fecha

La pasada temporada acabó con varias despedidas en el Real Madrid. Mariano Díaz, Eden Hazard, Marco Asensio o Karim Benzema, entre otros, abandonaron la disciplina blanca, haciendo al club ponerse manos a la obra en el mercado. Finalmente, llegaron seis jugadores que hasta ahora están respondiendo a las expectativas.

Kepa Arrizabalaga

El meta llegó como cedido en los últimos días de mercado debido a la lesión de Thibaut Courtois y desde entonces se ha intentado ganar un puesto en la portería madridista. El ex del Chelsea, que ha ido alternando la titularidad con Lunin durante este tiempo, ha disputado quince partidos, dejando la portería a cero en seis de ellos y encajando doce goles.

A estas alturas, todavía queda por ver quién será el guardameta titular para Ancelotti, pero sin duda Kepa seguirá luchando para intentar hacerse un hueco y quien sabe si para ganarse que el conjunto blanco intente comprarlo en verano.

Fran García

El canterano volvió a la disciplina merengue por una cifra de cinco millones de euros tras unas campañas en el Rayo Vallecano en las que ganó mucha experiencia y madurez. El de Ciudad Real comenzó siendo titular en la mayoría de partidos, pero poco a poco fue perdiendo importancia para el entrenador debido a las dudas que generaban sus carencias defensivas.

A pesar ello, sus números no son nada malos, sobre todo teniendo en cuenta que es lateral. Fran ha repartido ya cinco pases de gol, siendo uno de los mayores asistentes del equipo. Ante la baja de Mendy lo ha hecho bien, y aunque el francés parezca el favorito para el preparador madridista, el español no ha dicho su última palabra y seguirá peleando por ser el titular en el carril zurdo del Madrid.

Jude Bellingham

Sin duda, el fichaje de los últimos diez años. Nadie había tenido un impacto así en el club madridista desde Cristiano Ronaldo, y es que el inglés ha caído de pie. El de Birmingham aterrizó en el conjunto madrileño por una cantidad que rondaba los cien millones de euros, cantidad que ha día de hoy parece hasta barata.

Ahora mismo es uno de los jugadores más en forma del panorama europeo, por no decir el que más, y está liderando al Real Madrid desde que empezó la temporada. Ha enamorado tanto al vestuario como a la grada, que día tras día va al campo a ver el británico. De hecho, tiene hasta un cántico personalizado, el famoso 'Hey Jude' de los Beatles, que resuena en el Bernabéu todos y cada uno de los partidos. Además, el joven inglés también está encantando en la capital española y lo ha dicho en más de una ocasión.

No cabe duda de que la comunión Bellingham-Real Madrid es idílica y eso se está viendo sobre el césped, en el que Jude hace gala de su poderío físico, despliegue, gol, distribución y entendimiento del juego. La importancia del inglés en el conjunto merengue es tal que Ancelotti ha inventado una nueva posición y un nuevo esquema para potenciarlo.

Lo que al principio parecía un gran mediocampista se ha convertido en un jugador total que puede aparecer en el área rival o en la propia ayudando a la defensa. Además, ha esto le ha sumado una contribución goleadora digna de los mejores delanteros del mundo. Bellingham ha entendido a la perfección que tenía que cubrir la baja de Benzema y prueba de ello son sus cifras. Diecisiete goles y cinco asistencias ha conseguido el de Birmingham, que se ha convertido en el alma del Madrid.

Arda Güler

El turco llegó a la capital española por una cifra en torno a los veinte millones de euros procedente del Fenerbahçe. Tras ser pretendido por la mayoría de grandes equipos del viejo continente, la perla turca se decidió por los merengues, generando mucha ilusión entre los aficionados.

A pesar de la expectación, el joven mediocampista no ha podido llegar a debutar, y es que desde la pretemporada ha ido encadenando problemas físicos. Aún así, en el club confían mucho en él y lo ven como uno de los principales pilares del equipo de cara al futuro. Además, se espera que pueda hacer su debut en el próximo partido, contra el Mallorca en el Bernabéu.

Brahim Díaz

Después de estar dos temporadas en Milán, Brahim regresó con ganas de demostrar que podía triunfar en el Real Madrid. Los primeros meses fueron complicados para el malagueño, ya que a pesar de sus buenas actuaciones cada vez que jugaba, Ancelotti no estaba contando con él. Sin embargo, las bajas le dieron la oportunidad de ganarse más minutos y él no lo ha desaprovechado.

Son ya cuatro goles y dos asistencias para el ex del City, que está teniendo mucho más protagonismo estas últimas semanas y está asegurándose de que el técnico italiano lo tenga complicado a la hora de sacarlo del once. Ha conseguido encandilar a la afición por su desparpajo, sacrificio y verticalidad y, por si fuera poco, recientemente ha sido elegido el mejor jugador del conjunto madrileño en este mes de diciembre.

Joselu Mato

El delantero llegó para suplir la marcha de Mariano, cedido con una opción de compra que el club podrá ejecutar en verano. El ex del Espanyol está cumpliendo las expectativas y su garra y lucha constante están enamorando a un Santiago Bernabéu que estaba acostumbrado al pasotismo y dejadez del dominicano.

Hacía mucho que por el coliseo blanco no pasaba un delantero suplente que verdaderamente ayudase al equipo, y es que los últimos años no había habido nadie que de verdad cubriese ese puesto cuando Karim Benzema no estaba disponible. Eso se ha acabado con Joselu, que ha sabido contribuir al equipo aunque no esté teniendo todos los minutos que le gustarían. A estas alturas, el internacional español ha anotado ocho goles y ha asistido dos, siendo decisivo, por ejemplo, en los encuentros contra la Real Sociedad, el Girona o el Union Berlin.

La decisión no está tomada todavía, pero todo hace indicar que en el club querrán quedarse al '9' en propiedad.