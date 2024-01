Joselu: "Somos el Madrid y hay que ganar en cualquier campo"

El Real Madrid logró imponerse a la Arandina y aseguró así su pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Quien abrió el camino del 3-1 final fue Joselu, marcando de penalti.

Concluido el encuentro, el delantero ‘Merengue’ declaró: “Sabemos la dificultad que tienen estos partidos. No vale ningún tipo de excusas, somos el Madrid y tenemos que salir a ganar en cualquier campo. Es verdad que costó un poco más de lo normal, pero estamos contentos por la victoria y por pasar a la siguiente ronda”.

“Gracias a Dios he tirado muchos penaltis en mi vida y el míster me sigue dando la confianza para seguir tirándolos. No se podía hacer mucho más, el campo era muy blando y tenía miedo de que se me fuese un poco fuera, pero con la confianza al cien por cien para meterlo”, continuó.

Consultado sobre quién tira los penaltis en una plantilla plagada de futbolistas con buen pie, Joselu apuntó que “depende de los que estemos en el campo. Dentro de la plantilla hay muchos especialistas y jugadores con muchísima calidad. Me ha tocado a mí, pero creo que ese no es el problema. A partir de ahora seguramente entrarán todos”.

Joselu tuvo la responsabilidad del penalti y no falló | Foto: Real Madrid

Por supuesto, quien fue uno de los futbolistas de más experiencia en el once inicial de este partido, no pudo escapar de la consulta sobre el tan ansiado debut de Arda Güler: “Antes de empezar le dije que disfrutara mucho porque lleva tiempo fuera. Es la primera vez que jugaba con nosotros y no es fácil. Es un chaval joven con muchísima calidad que estamos cuidando todos muy bien. Hay que aprovecharlo al máximo”.

Por último, Joselu confesó cuáles fueron las palabras de Ancelotti en el descanso, cuando el marcador señalaba un sorpresivo 0-0: “Estos partidos cuestan a todos los equipos. Necesitábamos el cien por cien de concentración y en la segunda parte seguramente íbamos a seguir teniendo la posesión de balón. Ellos no iban a poder aguantar el ritmo y al final vinieron así los goles”.