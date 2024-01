El Real Valladolid ha presentado este viernes a su segunda incorporación en este mercado de invierno. Procedente de Los Ángeles FC, de la MLS, llega Stipe Biuk cedido con opción de compra, como ha confirmado Domingo Catoira en la rueda de prensa. "Viene a reforzar y complementar la parcela ofensiva. Puede actuar en las tres posiciones por detrás del punta. Es un jugador versátil, aunque su mejor versión suele aparecer en la banda izquierda, a pie cambiado, aunque en Los Ángeles y en la selección también ha jugado en la banda derecha".

Ya hablando del nuevo extremo, a Biuk se le preguntó sobre cómo surgió la posibilidad de llegar al conjunto blanquivioleta. "Cuando me llegó el interés del Real Valladolid fue una decisión fácil. Todos conocen la historia del club. Creo que el estilo del fútbol español me va bien, me gusta, y va acorde a mis características" y el conocía al conjunto blanquivioleta, "por la historia. Aquí ha jugado Peternac y en Croacia es un equipo muy conocido, muy popular y a nivel mundial".

¿Qué influencia tuvo Juric en el fichaje? "Jugué con él, lo conozco bastante bien. Nos llamamos un par de veces y fue una decisión fácil venir al Real Valladolid".

Ahora mismo la MLS está de vacaciones. Terminó hace dos meses, pero el croata ha estado en activo entrenando. "He tenido un buen programa con mi entrenador personal. Me siento bien y en un par de días volveré a tener ese ritmo competitivo, pero estoy físicamente bien".

En cuanto al recibimiento de sus compañeros y los primeros entrenamientos con Pezzolano: "Estos dos días he estado muy bien en Valladolid. He visto el estadio, la ciudad. Me gusta, me he sentido en familia. Todo el mundo me ha hablado de los aficionados, de los fans, y tengo muchas ganas de jugar ya y ojalá sea este lunes y comprobarlo".

Biuk puede jugar en las tres posiciones por detrás del delantero, pero su posición ideal es "en la banda izquierda como extremo. Es cierto que también puedo jugar en la derecha. Puedo aportar profundidad, regate y participar en los goles. Creo que le puedo dar bastante a este equipo".

¿Qué puede aportar? "Puedo aportar con goles y asistencias al equipo, pero debo centrarme en jugar bien, sentirme cómodo y, a partir de ahí, todo saldrá" y sobre la opción de compra, "estoy emocionado por poder jugar y ayudar al equipo, con la ambición de subir a Primera División. Me gustaría estar, pero hay que ascender".