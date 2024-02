El Atleti no para de sufrir cuando tiene que salir de la capital española, y con la derrota ante el equipo de Quique Sánchez Flores, parece que aspirar al título liguero está más complicado que nunca.

Diego Pablo Simeone quiso demostrar tranquilidad y confianza en su plantilla, declarando que: "Me preocuparía si no jugásemos como lo hacemos. Pero estoy orgulloso de lo que hacen los chicos, y estoy convencido de que los goles terminarán por llegar".

Además, el ex jugador rojiblanco destacó que: "Estoy orgulloso del segundo tiempo de equipo. Tuvimos oportunidades y la pelota no quiso entrar. Tenemos que aprovechar esta semana que hay más tiempo".

En las próximas semanas, el Atleti recibe a las Palmas en casa, y viaja a Milán para medirse con el Inter. Y el técnico argentino sacó tiempo, además, para lanzar 'un dardo' a LaLiga y a la Federación: "El Inter juega el viernes, por cierto. Y nosotros el sábado... Gracias a LaLiga y a la Federación".

Sin duda, una manera irónica de quejarse sobre el calendario tan apretado y desigual que tiene el Atlético de Madrid con respecto a sus rivales.

El delantero madrileño tuvo que abandonar el césped en el minuto cuarenta y cinco del encuentro tras una mala jugada.

Álvaro Morata salió del campo llorando y prácticamente sin poder apoyar la pierna en el suelo. Finalmente, el club ha comunicado de manera oficial que el jugador "sufre una contusión ósea y un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha".

En principio, y en función de la evolución del propio jugador, se estima que esté fuera de los terrenos de juego en torno a 3-5 semanas.

Se espera que pueda llegar al partido de vuelta contra el Inter de Milán en el Metropolitano el próximo trece de marzo.

Además, el propio Morata ha comunicado a sus seguidores que "gracias a Dios no tiene nada grave, y pronto estará a tope con el equipo", a la vez que agradecía los mensajes positivos recibidos.

Igualmente, el madrileño quiso mandar un pequeño mensaje a sus 'haters': "Ojalá toda la gente que muestra su odio tuviera tantas ganas de ser feliz y de trabajar como de desear el mal".

Álvaro, you are a warrior. Atleti is your family and we will fight for you until you return ❤️🤍 pic.twitter.com/zNNlqxRYKk