El lateral derecho del Getafe, Juan Iglesias, ha realizado un rueda de prensa el pasado miércoles 28 de febrero. El de los azulones comento que la derrota que sufrió el equipo ante el Barcelona por cuatro goles a cero, solo fue un “bache” que el equipo ya ha olvidado e aseguro que el equipo madrileño se encuentra preparándose para lograr la victoria en el próximo encuentro ante Las Palmas. "El vestuario y el equipo están bien. Lo de Barcelona ha sido un bache que ya hemos olvidado. Tenemos la suerte de jugar en casa esta semana. Tenemos ganas de jugar el partido, de estar con nuestra gente y de sumar los tres puntos", comentó en la rueda de prensa. También aseguró que "el objetivo es seguir sumando de tres en tres, hacer los deberes en casa y puntuar fuera. Ojalá que consigamos algo, el objetivo es sumar de tres en tres y veremos hasta donde llegamos. Vamos partido a partido. Hay que seguir sumando y hacerlo sobre todo fuera de casa. Vamos a por los cuarenta puntos primero y después a ver hasta dónde podemos llegar".

Durante el tiempo de preguntas Juan Iglesia habló sobre su lesión en el hombro que le ha obligado a tratarse y cuidarse para poder volver a los terrenos de juego, sobre ello comentó que se encuentra “muy bien. Es una lesión con la que convivo día a día con ella. Casi ni lo pienso. Me pongo un vendaje, una hombrera que tengo, y al campo a jugar”. Sobre este mismo tema comentó acerca de una hombrera especial que sólo se fabrica en Inglaterra y que fue el padre de Greenwood quien la consiguió, "Era la última que esperaba, necesitábamos una solución. Solo estaba en Inglaterra. Había que ir a por ella. El padre de Mason me la consiguió traer y ya está". Mostró grandes ganas de estar en los terrenos de juego y de la importancia que le da Bordalás en el equipo, "tengo la sensación de seguir jugando partidos y aportando. Conseguir objetivos y puntos y ayudar al equipo en todo lo que pueda". "Al final el míster lo que pide es seriedad en la línea defensiva, que no nos generen, que apretemos y estemos fuertes. No solo me lo pide a mí si no a cualquier jugador. Todos los jugadores estamos preparados para jugar, todas las semanas hay bajas, cualquier jugador está preparado para jugar y el que lo haga lo hará igual de bien", comentó Iglesias acerca de Damián Suárez y su sustituto.

Además habló de su compañero Borja Mayoral, quién ha sido el autor de quince tantos en esta temporada, y asegura que ve posibilidades de que pueda ser convocado para jugar con la selección española de fútbol. "Le veo bien, igual que cada semana. Le veo como siempre, con la misma confianza. Si no ha metido en dos jornadas, marcará el fin de semana o el siguiente. No tiene ninguna presión. Está para la Selección. No sólo a nivel de números, también por lo que aporta y genera en cada partido. Es algo merecido y espero que en la próxima lista esté convocado", comentó acerca de su compañero Mayoral.

La afición

Juan Iglesias comentó la importancia de la afición para el equipo, asegura que es "muy importante, no nos podemos quejar ningún año y ninguna temporada. Ojalá podamos darles puntos y victorias en casa".

También ha comentado acerca de la clasificación y la cercanía a los puestos europeos, "vamos partido a partido, hay que seguir sumando de tres en tres. Vamos a conseguir los cuarenta puntos primero, dónde está el equipo y donde podemos llegar". Acerca de cosas a mejorar del equipo azulón, Juan Iglesias comento que el momento de defender es algo a mejorar, asegura que “es un tema que hemos hablado en el vestuario, es algo que nos está penalizando este año, creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Esta semana tenemos la oportunidad de dejar la porter”.

Finalmente comentó que habla todos los días con su ex compañero Enes Ünal y asegura que “está contento, feliz, adaptándose a Inglaterra. Aquí era un jugador importante y le echamos mucho de menos. Peri nos alegramos de que esté allí”.