Previa Getafe vs Sevilla: en busca de la victoria para su historia en Copa

El Getafe llega al encuentro con grandes ánimos. Sus ansias de seguir sumando puestos en la Copa del Rey se harán notar en este encuentro ante el equipo sevillista. A lo largo de toda la historia del equipo azulón, y la cantidad de ocasiones en las que han jugado en la Copa del Rey, el Getafe no ha sido capaz de vencer a este equipo andaluz. En la temporada 2006/2007, el Getafe llegaba a la primera final de la Copa, la cuál disputó ante el Sevilla. Este encuentro, desafortunadamente, para los azulones se lo llevaba el equipo sevillista por la mínima, 0-1. Tres temporadas después se volvieron a ver las caras en la Copa del Rey, esta vez se enfrentaban en las semifinales, la cuál se disputaba en partido de ida y vuelta. En la ida el Sevilla se mostró superior abatiendo a los azulones por dos goles a cero; en la vuelta las tornas se cambiaron y el Getafe lograba abatir a su rival, 1-0 iluminaba el marcador, sin embargo esta suma no era suficiente para que el equipo getafense pudiera hacerse un hueco en la gran final. Desde entonces no se han vuelto a ver las caras en la Copa del Rey, por lo que, los de Bordalás tienen una ocasión magnifica para poder hacer historia para su equipo y poder vencer en octavos al rival que tanto les ha costado abatir a lo largo de su historia en la Copa.

El Sevilla, por su parte, intentará utilizar el partido para poder remontar los ánimos de la mala racha que les persigue en LaLiga. Los de Quique Sánchez saldrán con garra al campo para intentar hacerse un hueco en cuartos y así intentar aumentar los ánimos de la afición y de los propios jugadores.

Al encuentro ambos jugadores llegarán con bajas importantes. Por un lado, el Getafe no podrá contar con Arambarri hasta final de la temporada debido a la rotura del ligamento cruzado. Afortunadamente para Bordalás no cuenta con más bajas y podrá contar con el resto de jugadores al completo. Por parte del Sevilla, tiene bajas importantes y alguna duda para el encuentro de los octavos de la Copa del Rey. Por un lado, no podrá contar con En-Nesyri quién se encuentra con su selección en compromisos internacionales. Tampoco podrá contar con Lukebakio por problemas en la rodilla hasta finales de este mes de enero; Gudelj tampoco aparecerá por el terreno de juego hasta principios del mes de abril debido a una rotura del menisco externo. Por otro lado, el cuadro de Quique Sánchez tiene a dos dudas para la eliminatoria de la Copa: Erik Lamela y Nyland, ambos jugadores debido a lesiones musculares de las que, aún, no se sabe si estarán bien para estar con sus compañeros en el encuentro ante el Getafe.

Sevilla vs Getafe en el último enfrentamiento juntos en LaLiga // Fuente: LaLiga

Historial

El Getafe y el Sevilla se han visto la caras en los terrenos de juego en un total de 42 ocasiones. De este total, 15 victorias han sido para los azulones, 20 para el equipo sevillista y, las siete ocasiones restantes han resultado reparto de puntos para los equipos.

En los últimos cinco partidos en los que se han visto los rivales, tres han sido victorias para el equipo de Andalucía, dos de ellas por la mínima y la tercera por la diferencia de un gol 2-1. En las dos ocasiones restantes, el cuadro azulón resultaba victorioso con dos indudables victorias, la primera de ella resultaba el 2-0 para el Getafe y la segunda resultaba de un encuentro en el que los azulones lograba imponerse, de forma contundente, a su rival al finalizar el encuentro con el 0-3 en el luminoso.

¿Cómo llegan?

Ambos equipos llegan con rachas mejorables, sin embargo el Getafe llega con una racha de suma en cuatro de los últimos cinco encuentros. En los últimos cinco partidos disputados, los azulones se han hecho con tres victorias, una ante el Valencia por la mínima, otra ante el Sevilla en LaLiga por un contundente 0-3, y ante el Espanyol en la Copa del Rey por cero goles a uno. Por otro lado, ha obtenido un empate, en el encuentro ante el Atlético de Madrid, un partido de grandes goles donde los rivales anotaron tres en cada portería rival, 3-3. El encuentro restante corresponde a una derrota ante el Rayo por cero goles a dos.

Por parte del Sevilla, lleva una racha de altibajos que necesita superar, en los últimos cinco partidos ha conseguido dos victorias, una ante el Granada con un contundente 0-3, y la otra ante el Racing Ferrol en Copa del Rey por un gol de diferencia, 1-2. Por otra parte ha resultado derrotado en las tres ocasiones restantes, una ante el Atlético de Madrid por la mínima, otra ante el Athletic de Bilbao por cero goles a dos, y la última ante el Alavés en un encuentro de numerosos goles donde, desafortunadamente para los sevillistas, el rival logró imponerse con el 2-3 en el luminoso.

Greenwood celebrando el tanto en el encuentro ante el Sevilla en LaLiga // Fuente: LaLiga

Recorrido en la Copa

El Getafe ha llegado a estos octavos de final tras enfrentarse y vencer al AD Tardienta en un encuentro de muchos goles, donde el equipo azulón no tuvo piedad ante su rival, 0-12. Por otro lado, en la segunda eliminatoria venció al Atzeneta por un gol a dos, un encuentro apretado donde la puntería de Latasa fue fundamental para la victoria azulona. Finalmente se enfrentaron al Espanyol en un encuentro en el que el Getafe se hizo con el puesto en octavos de final por la mínima, 0-1.

El Sevilla, por su parte, llega a este encuentros tras vencer al CD Quintanar de la Orden por una victoria de 0-3. En su segunda eliminatoria se enfrentó al Atlético Astorga, donde los sevillistas lograron imponerse por cero goles a dos. Finalmente, se abrieron las puerta a estos octavos de final tras enfrentarse al Racing de Ferrol en un encuentro en el que el Sevilla se hacía con la victoria por un gol de diferencia, 1-2 marcó el luminoso final.

Árbitro del encuentro

El encargado de llevar en el camino correcto el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey entre el Getafe y el Sevilla será: Muñiz Ruiz. El colegiado gallego, de 32 años de edad, dirige encuentros en la máxima categoría del fútbol español desde la temporada 2021/2022. Ha dirigido un total de 46 partidos en Primer División, en ellos ha mostrado 251 tarjetas amarillas y 8 cartulinas rojas. Además, ha llegado a señalar un total de 12 penaltis. En este encuentro lo acompañará en el VAR su compañero Iglesias Villanueva.

Declaraciones

Bordalás: El técnico azulón afirma que “dan igual las rachas, el Sevilla es un experto en eliminatorias de este tipo”. Además ha añadido que "estamos muy ilusionados porque es una competición muy atractiva con el nuevo formato". "Aquí no vale la situación o lo que se haya cosechado antes. Esto es a partido único y hay que dar el cien por cien para pasar. Máximo respeto porque tenemos un partido muy difícil y lo hemos preparado a conciencia para pasar de ronda", aseguró.

Quique Sánchez: El técnico del Sevilla a pedido que, a pesar de la situación en LaLiga, no se deje de lado la Copa del Rey, dejando claro que "los cambios de mentalidad no se hacen con las competiciones, sino con los resultados". Para finalizar la rueda de prensa, Quique Sánchez aprovechó para recordar lo bueno que vivió en el Getafe, y dedicó unas palabras para Bordalás: "lleva muchos años entrenando en la élite, para eso hay que tener algo más detrás del entrenador. Me alegro de que le vaya bien".

Convocatoria

Por parte del Getafe no se ha publicado convocatoria para el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

Por parte del Sevilla, los jugadores convocados son: Dmitrovic, Alberto Flores, Matías Árbol, Marcao, Gattoni, Adrià Pedrosa, Sergio Ramos, Nianzou, Jesús Navas, Loïc Badé, Juanlu Sánchez, Djibril Sow, Soumaré, Óliver Torres, Agoumé, Ivan Rakitic, Joan Jordán, Isaac Romero, Lucas Ocampo, Suso, Mariano y Erik Lamela.

Posible alineación

Por parte del Getafe, la posible alineación para el encuentro puede ser: David Soria, Juan Iglesias, G. Álvarez, Alderete, Diego Rico, Carmona, Luis Milla, Maksimovic, Greenwood, Borja Mayoral y Latasa.

El Sevilla, por su parte, puede sacar al siguiente once inicial: Dmitrovic, Juanlu Sánchez, Sergio Ramos, Marcao, Jesús Navas, Óliver Torres, Djibril Sow, Adrià Pedrosa, Isaac Romero y Lucas Ocampo.