Restan poco más de dos meses para el fin de la temporada 23/24, y un Atlético de Madrid en el punto de mira se enfrenta a desafíos considerables. Tras los últimos encuentros demuestra un rendimiento colectivo que quizás no se encuentra a la altura de las expectativas.

A pesar de ello, es importante conocer a algunos de los brillantes jugadores que forman parte de la plantilla y que, gracias a sus destellos, aportan magia al club.

Antoine Griezmann

A la hora de hablar de rendimiento, “El Principito” es, indudablemente, el jugador estrella del cuadro rojiblanco, un futbolista ofensivo, que ayuda en defensa y crea jugadas desde el medio del campo, abarcando todo el verde.

Tras su vuelta, se ha esforzado por demostrar su amor al club, logrando, poco a poco, contentar a una afición reacia a su reincorporación.

El pasado mes de enero se convirtió en el máximo goleador del Atlético de Madrid, haciendo historia y superando así a la inolvidable leyenda Luís Aragonés.

Actualmente cuenta con 175 goles a su espalda y tiene la capacidad de cargar con el peso del equipo en los momentos decisivos, por lo que su alto rendimiento y compromiso ya no dejan duda a nadie.

Griezmann celebrando un gol ante el Real Madrid / @Atleti en X

A sus 32 años, esta temporada liguera ha disputado 24 partidos (23 de ellos como titular), lo que se traduce en 1953 minutos, los cuales, le han servido para anotar un total de 11 goles y repartir 6 asistencias.

Manteniendo un alto rendimiento, sus números le sitúan entre los 10 máximos goleadores y asistentes de esta temporada liguera.

En Champions, ha brindado calidad en el césped durante 537 minutos, jugando 7 de los 7 partidos posibles. Sus buenas estadísticas lo sitúan en el puesto número 5 de los máximo goleadores de la Liga de Campeones 23/24.

El martes 20 de febrero, el galo tuvo que abandonar el terreno de juego tras sufrir molestias en el tobillo, lo que más tarde el club confirmó como un esguince que le mantendrá ausente durante varios encuentros.

Es, sin duda, una de las leyendas del club. Gracias a sus goles y asistencias, la afición ha podido disfrutar de grandes alegrías a lo largo de estos años.

Álvaro Morata

Tras ocho partidos sin ver portería, logró romper su sequía goleadora el pasado domingo 3 de marzo ante el Real Betis. Morata suma 14 goles en Liga, por lo que se sitúa en el top tres de esta competición.

Ha demostrado su calidad en 24 de los 27 partidos posibles de LaLiga, siendo titular en 19 de ellos.

El delantero tampoco se queda corto en Champions, siendo nombrado MVP en el partido de fase de grupos contra el Feyenoord tras anotar en dos ocasiones. La suma total de su casillero en esta competición europea es de un total de 5 tantos y 1 asistencia en 7 encuentros.

Morata marcando un gol contra el Almería / Atleti

El madrileño está de dulce. Gracias a la confianza que Diego Pablo Simeone deposita en él y un rendimiento a la altura de las expectativas, la 23/24 está a un paso de convertirse en su mejor temporada como goleador en LaLiga.

Se encuentra a tan solo un gol de superar su récord anotador, el cual consiguió durante la temporada 16/17 cuando militaba en las filas del Real Madrid. Lo que demuestra su gran estado de forma actual.

Samuel Lino

Rendimiento a destacar también el del brasileño de tan solo 24 años. Un jugador con gran futuro para el club rojiblanco.

Debido al sistema de juego de Simeone, y tras su llegada en 2022 procedente del Valencia, el jugador convertido en carrilero va poco a poco adaptándose a esa posición.

“Me estoy sintiendo bien, es una adaptación a una posición un poco nueva, ayudo más en la defensa, pero es una posición buena que me está gustando. Poco a poco me voy adaptando bien y cada partido que pasa, cada día más, cada entrenamiento me estoy sintiendo muy bien y muy cómodo” fueron sus palabras en una entrevista tras recibir el premio Jugador Cinco Estrellas.

Lino celebrando su gol ante el Real Madrid

Jugador rápido que reparte en igual medida goles y asistencias. En sus 23 partidos disputados hasta ahora en liga con la camiseta rojiblanca ha anotado 3 goles y ha ofrecido 2 asistencias.

Mejores números muestra en Champions, donde en escasos 5 partidos cuenta con 2 dianas y 3 asistencias de gol, además de conseguir el galardón de MVP en el partido de fase de grupos contra la Lazio.

Mario Hermoso

A sus 28 años, el defensa, ofrece seguridad al equipo y se convierte en un líder en el centro de la zaga durante cada partido. Con un porcentaje de acierto de pases de más del 86%, se encuentra entre uno de los mejores de LaLiga.

El madrileño se ha convertido en un indiscutible para Simeone, jugando 22 de los posibles 27 partidos en la competición nacional, con 1942 minutos en su casillero, lo que se traduce en una media de más de 88 minutos por partido.

Lo mismo ocurre en Champions, donde ha disputado todos los partidos, llegando incluso a notar 1 tanto contra el Feyenoord.

Hermoso en el partido de Supercopa ante el Real Madrid / Atleti en X

Koke

El capitán. Con 32 años y 622 partidos a sus espaldas, ya es el jugador que ha disputado el mayor número de encuentros con la camiseta rojiblanca, superando así con gran diferencia los números de Adelardo Rodríguez.

Reparte juego, controla el medio del campo y de sus botas nacen importantes ocasiones de gol. Con más de un 91% de pases acertados, se encuentra entre los 10 mejores de LaLiga. Lidera al equipo y aporta equilibrio en la zona central del campo.

Koke celebrando con la afición / @Atleti en X

Por último, mención especial para dos de los jugadores jóvenes de la plantilla: Pablo Barrios (20 años) y Rodrigo Riquelme (23 años). Jugadores que aprovechan las oportunidades que les ofrece el entrenador y demuestran una gran evolución y crecimiento constante. Logran hacerse cada vez más hueco en club y auguran un futuro brillante en las filas del Atlético de Madrid.