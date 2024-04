Consumado el triunfo del Real Madrid ante Athletic Bilbao, con doblete de Rodrygo, Carlo Ancelotti dijo presente en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, donde dijo: “Rodrygo ha jugado muy bien y ha marcado la diferencia. Nos ha adelantado en el marcador muy pronto y ha hecho dos jugadas de gran nivel y calidad. Es lo que hace Rodrygo y lo que tiene que hacer. Para mí él es bueno en todos los sitios a pesar de que la gente diga que juega mejor por la izquierda. Hay que recordar que marcó dos goles jugando por la derecha en una semifinal de la Champions. Es un gran delantero que a veces no acierta, pero es lo normal”.

“Hay casos de delanteros aislados como Cristiano o Benzema a la hora de marcar. Con el paso del tiempo y la experiencia, Rodrygo mejorará en este aspecto. Él juega con mucha intensidad y por el hecho de ser joven le pido que haga un trabajo defensivo. Eso hace que no esté tan fresco de cara a la portería como sí ha estado hoy”, completó el italiano.

Consultado sobre otros tres puntos claves en la recta final de la lucha por LaLiga, Ancelotti admitió que “pensamos en que tenemos ventaja en la Liga, en aprovecharla e intentar ganar todos los partidos que quedan. Empezamos con el próximo contra el Mallorca. No podemos hacer cálculos porque la Liga está abierta, pero tenemos ventaja. Ahora hay que jugar un buen fútbol intentando ganar todos los partidos”.

"Necesitaremos a Militao en los próximos partidos”

Además de la recuperación goleadora de Rodrygo, el entrenador del Real Madrid recibió otra excelente noticia de cara a los duelos de UEFA Champions League contra Manchester City: el regreso de Eder Militao luego de su lesión de ligamentos. “Militão es uno de los mejores defensas del mundo y que haya vuelto es importante. Necesita tiempo para adaptarse un poco mejor al juego, pero lo importante es que está con nosotros. Le necesitaremos en los próximos partidos y en el tramo final de la temporada. Un jugador que está tanto fuera y regresa es una emoción positiva para el vestuario. Todos sus compañeros le han felicitado”, señaló Ancelotti sobre el regreso del defensor brasileño.

Eder Militao regresó tras casi ocho meses de ausencia | Foto: Real Madrid

En cuanto al cansancio por el parón de selecciones, el míster del Madrid apuntó que “Bellingham hoy no tenía la frescura que habitualmente tiene. Ha jugado dos partidos muy intensos con Inglaterra y hoy lo ha pagado un poco. Cuando hablo de intensidad es porque ha faltado un poco hoy, como en el caso de Bellingham y Valverde”.

“La opción para ganar al City es estar al mejor nivel todos. Bellingham ha jugado muy bien con el equipo nacional y hoy ese trabajo le viene bien para los próximos partidos”, añadió.

Consultado sobre la dupla de centrales que tiene en mente para contrarrestar el implacable ataque del City, Ancelotti comentó: “Hay que evaluar muchas cosas. Tchouameni hoy ha sido muy importante porque ha presionado muy fuerte, ha trabajado mucho en el centro del campo y ha robado muchos balones. Si no le puedo poner a él, tenemos a Camavinga. Es un problema elegir a alguien en esa zona, pero es un problema positivo y no negativo”.

“Ellos tienen un calendario más complicado, pero esto es el fútbol moderno. Nosotros tenemos una pequeña ventaja que no va a determinar el resultado del partido. Ahora tenemos el tiempo para preparar el partido y jugar bien. Hoy hemos manejado muy bien, pero no hemos jugado con una intensidad alta porque el partido no lo necesitaba. Me ha gustado cómo lo hemos manejado, pero la intensidad tiene que ser más alta”, concluyó el italiano.