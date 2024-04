Yuri Berchiche dio una entrevista en el día de ayer, 1 de abril, para opinar a cerca de la final de Copa del Rey frente al Mallorca. El jugador de Zarautz se confesó sobre el partido.

Temporada actual

La temporada de 2024 no comenzaba de la mejor manera para Yuri Berchiche, y es que, en la campaña anterior, justo en la última fecha del calendario, sufrió una patada criminal de Dani Carvajal, por la cual estuvo lesionado todo el verano, y no pudo ni tan si quiera empezar esta misma temporada.

Por el momento, el lateral zurdo ha disputado un total de 27 partidos, marcando 3 goles, y dando 1 asistencia de gol.

Como dato curioso, esta misma temporada, el Athletic Club logró ganar en San Mamés con un resultado de 4-0, donde el Mallorca no pudo brillar, y donde el Athletic jugó un auténtico partidazo. Además, en ese mismo partido, Yuri Berchiche marcó un doblete.

Yuri Berchiche celebrando su gol ante el Mallorca en San Mamés con Nico Williams / Fuente: Cadena SER

Ganar la Copa

Durante la entrevista, Yuri repitió varias veces que "conquistar la Copa del Rey el próximo sábado en Sevilla supondría poner el broche de oro a mi carrera".

Además, si ya de por sí toda la afición quiere al de Zarautz, con su declaración de que "cambiaria todos los títulos que he conseguido por levantar esta Copa del Rey".

El lateral también confesó que "ganar una Copa con el Athletic sería especial. En caso de no hacerlo me iría con la sensación de que me va a faltar algo".

Y como ya ha dicho, Yuri cambiaria todo por esta copa, ¿y qué títulos ha logrado Berchiche hasta la fecha?, pues en la temporada 2017-2018 ganó Liga, Copa, Copa de la Liga y Supercopa en Francia con el París Saint-Germain, y en 2021 la Supercopa con el Athletic.

Por lo que, él mismo antepone 1 título importante para los bilbaínos, antes que 5 títulos (4 con el PSG, y 1 con el Athletic).

Toda la plantilla del Athletic celebrando la Supercopa de Esapaña, donde Yuri Berchiche logró su primer título con el Athletic / Fuente: Naiz

Finales perdidas

Esta no será la primera vez donde Yuri Berchiche pueda levantar éste ansiado título con el Athletic. Y es que, en 2020, y 2021, el club roji-blanco perdió ambas finales en un lapso de 15 días.

La primera de todas ante la Real Sociedad por 0-1, donde ambos conjuntos hicieron un muy mal partido. La segunda, dos semanas más tarde, volvió a ser otra derrota, esta vez ante el Barcelona por 0-4, por lo que el Athletic, y todo Bilbao, cayó en una depresión copera.

Por todo eso, Yuri ha asegurado que "de esas finales no se puede aprender nada, porque fue muy doloroso, aunque lo sí nos pudimos llevar fue la experiencia".

Iker Muniain cabizbajo viendo como el máximo rival del Athletic, la Real Sociedad, levanta la Copa del Rey / Fuente: Diario AS

¿Favoritos a levantar el título?

En todos los lugares del mundo se está dando al Athletic Club como el favorito para levantar dicho trofeo. Esto no pasaba desde los años 80, cuando el Athletic era el club con más Copas del Rey del momento.

Ante eso, Yuri se mojó y aseguró que "la gente cree que tenemos que ganar porque somos los favoritos, pero en este tipo de partidos no hay favoritos, porque en una final hay mil detalles que se ponen a favor o en contra".

Como última declaración, Yuri aseguró que "este título nos lo merecemos todos. La ciudad, el club... Ojalá se haga realidad y lo podamos disfrutar todos".