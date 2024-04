La temporada del Real Madrid femenino ha pasado por varios altibajos a lo largo del curso, pero si ha habido alguna piedra más grande que las demás en el camino de las blancas esta temporada, esa ha sido sin duda la piedra de las lesiones. Una situación que ha obligado al equipo a remar a contracorriente y a las jugadoras, a adaptarse a una situación inesperada, que dejó un gran agujero en el ataque blanco, que terminó apoyándose en la cantera.

La figura de Naomie Feller, que fue una de las primeras en caer en el círculo de lesiones, y que formó parte de la triple baja que hubo en el banquillo blanco, tras el primer Clásico de la temporada, junto a las lesiones de Sandie Toletti y Linda Caicedo, ha ido adaptándose al ritmo de la competición de forma progresiva, sin prisa, pero sin pausa. Y, al final parece que los resultados han empezado a llegar para la francesa, que en la última jornada, antes del parón de selecciones, tuvo la oportunidad de saltar como titular y la aprovechó con creces y un doblete, a domicilio, ante el Villarreal CFF, en la Jornada 22 de la Liga F. Lo que la ha vuelto a poner en el foco y, seguramente, también entre las papeletas de Alberto Toril.

​ Naomie Feller encaró la victoria ante el Villarreal CF (J22) con un doblete | Foto: Real Madrid

Un diciembre complicado: un mes sin Feller

En lo que se ha disputado de temporada, hasta la fecha, el Real Madrid ha jugado un total de 33 partidos oficiales, en los que ha contado con Feller hasta en 27 encuentros, de los 28 en los que ha estado disponible: en 14 ocasiones como titular, y en 13 como suplente. A pesar de que la francesa se mantuvo, prácticamente, un mes, desde el 19 de noviembre, hasta el 20 de diciembre, alejada de los terrenos de juego por lesión, perdiéndose un total de 5 partidos durante su baja.

Por lo que Alberto Toril ha optado por la joven jugadora en el 96 % de los partidos en los que la “20” ha estado disponible, dado que, sin contar su ausencia durante su lesión, Feller tan solo no ha sumado minutos en la última jornada de la fase de grupos de la UWCL, en la que el Real Madrid se batió ante el BK Häcken en Valdebebas, el pasado 30 de enero.

Naomie Feller ha saltado al verde como titualr en 14 ocasiones esta temporada | Foto: Real Madrid

Feller es la cuarta goleadora del equipo

A lo largo de toda la temporada, Feller ha conseguido generar un total de 11 goles, tras 9 dianas y 2 asistencias, que la convierten en la cuarta máxima goleadora del club este curso, Una cifra que iguala los números de Signe Bruun, que también estuvo lesionada durante más de 2 meses. Las grandes ausencias en el ataque, con hasta 3 bajas para el puesto de delantera centro, (Bruun, Feller y Camacho) obligaron a Toril a mover ficha y fueron otras jugadoras las que tuvieron que dar un paso adelante en tareas ofensivas.

Por lo que nombres como el de la canterana Marisa García o el de Caroline Møller cobraron todo el protagonismo, ganándose a su vez un puesto en la pizarra de Toril. Sobre todo en el caso de la danesa, que ha sumado más de 1000 minutos en los 15 partidos que se han disputado en 2024. Lo que ha aumentado la competencia en el puesto del “9”, para el que ahora mismo, tanto las dos danesas como la propia Feller, están listas.

Reconocimiento, goles y un futuro incierto

Feller volvió a saltar como titular en el último partido, ante el Villarreal, tras una racha inestable, en la que tan solo ha salido de inicio en 5 ocasiones en los últimos 10 partidos. Una serie de oportunidades que parecen heber sido suficiente para que la francesa haya sido elegida como la jugadora cinco estrellas del mes de marzo.

Un dato que choca con las acciones de su entrenador, que reflejan que la joven extremo, reconvertida a delantera centro, no es una de las fijas en su pizarra. Lo que todavía esclarece menos su posible renovación, puesto que el contrato de la ex del Stade de Reims terminará el próximo 30 de junio, al igual que el de hasta 12 madridistas más, y por el momento se desconoce si seguirá o no el curso que viene. Al igual que ocurre con el resto de jugadoras que se encuentran en su misma situación, dado que el equipo todavía no ha hecho oficial ninguna extensión de contrato.

Feller se luce ante equipos valencianos

Aun así, la “20” del Real Madrid recuperó la titularidad ante el equipo de Sara Monforte y respondió con su primer doblete de la temporada, que volvió a darle confianza y sirvió para aumentar la tensión en la primera línea. La gala llevaba sin encontrar portería desde la pasada Jornada 16, el pasado 3 de febrero, cuando, tras entrar desde el banquillo, aportó su granito de arena en la goleada ante el Valencia CF, que terminó con un resultado 7-1 .

El equipo merengue llegó a contar con hasta 9 bajas a finales de 2023 y, aunque la plantilla ya esté prácticamente recuperada de todo aquello, a pesar de las grandes ausencias debido a lesiones de larga duración, como son los casos de la canterana Carla Camacho y la escocesa, Caroline Weir, el vestuario ha tenido que hacer de tripas corazón para seguir adelante con la temporada y reponerse, aunque poco a poco, en la segunda vuelta del curso.

Puesto que el Real Madrid tan solo ha perdido tres encuentros de los 15 disputados en 2024: el primero en la Jornada 6 de la UWCL, ante el Chelsea FC, el segundo en los cuartos de final de la Copa de la Reina, ante el Atlético de Madrid, y el último, en la Jornada 21 de la Liga F, ante el hegemónico FC Barcelona.