Previa Real Madrid Femenino vs Chelsea Femenino: a seguir en Europa

Real Madrid CF Femenino y Chelsea FC Femenino jugarán el miércoles 15 de noviembre con el deseo de volver a sumar victorias en casa, delante de su afición. Segundo encuentro del Grupo D en el que competirán contra Paris FC y BK Häcken. Un partidazo muy importante ya que son 3 puntos imprescindibles para ambos en la lucha por ese puesto en cuartos de final.

El Alfredo Di Stéfano se volverá a vestir de gala, después de 35 días sin torneo europeo, para ser el escenario perfecto de una gran noche de Champions. Todo a partir de las 9 de la noche.

Un partido en el que ninguno de los dos equipos dan nada por hecho y con las ideas muy claras en el campo de lo que tienen que hacer. Dos equipos muy vistosos que darán a los aficionados una gran noche de fútbol.

El Real Madrid llega a este encuentro con las ganas de seguir escribiendo en la historia del club y en Europa. Gran duelo ante las 'blues' en el que cada punto vale y la victoria daría un plus al equipo.

Reciben al conjunto inglés tras lograr una dura victoria en el Di Stéfano ante la Real Sociedad de Natalia Arroyo. El conjunto liderado por Alberto Toril necesita coger confianza y que mejor que hacerlo frente a su afición. Los recuerdos del último partido en el Di Stéfano se camuflan entre los 7 goles que consiguieron las blancas gracias a los tanto de Signe Brunn, Hayley Raso, Rocío Gálvez, Maite Oroz, Naomie Feller y el doblete de Athenea del Castillo.

Mientras tanto, las lesiones no dan tregua en el vestuario blanco. La última en caer fue Carla Camacho. La joven promesa madrileña se despide del verde esta temporada al sufrir una rotura de ligamento.

En estos momentos de la temporada, todavía tienen todos los frentes abiertos para soñar por conseguir su primer título. A parte de la Liga, la Champions League y Copa de la Reina son las otras dos competiciones en las que siguen jugando. Es tal que así, que en la noche del miércoles continuará su camino europeo.

El conjunto 'blue' se encuentra invicto esta temporada y lidera la Liga inglesa. Han disputado 6 partidos en los que han conseguido en 5 de ellos la victoria y el restante quedó en reparto de puntos. Primeros con 16 puntos seguidos de Arsenal y Manchester United, respectivamente.

Las entrenadas por Emma Hayes llegan tras imponerse al Everton a domicilio por 3-0. Los goles de Jessie Fleming, Sam Kerr y Agnes Beever-Jones dieron los últimos tres puntos a las londinenses. Su próximo choque será el sábado 18 de noviembre a las 14:30 contra el Liverpool, en Stamford Bridge.

En la pasada edición de la Champions, alcanzaron las semifinales. Ahí cayeron por la mínima frente a las actuales campeonas de Europa, FC Barcelona Femenino.

El Real Madrid CF Femenino y Chelsea FC son viejos conocidos en esta fase de la competición europea. La temporada pasada 2022-2023 disputaron dos jornadas de la fase de grupos, la ida fue en Londres y la vuelta en Madrid. Un año después, el panorama es la ida en Madrid y la vuelta en Inglaterra.

El último choque fue en el Alfredo Di Stéfano, el 8 de diciembre, en la jornada 4. El encuentro acabó en empate después del tanto de Caroline Weir y el gol de penalti de Reiten que acabó tocando en Misa Rodríguez.

"Jugamos en casa, tenemos una buena dinámica y vamos a por la victoria ante el Chelsea", declaró el técnico blanco durante la rueda de prensa previa al choque de UWCL. Además habló de las posibles soluciones para cubrir las bajas de Caroline Weir y Carla Camacho y el gran rendimiento de Signe Brunn,.

“Hay que adaptarse a cada contexto del partido. El Chelsea maneja muy bien los partidos y tiene jugadoras de mucho recorrido. Tendremos que manejar eso y saber qué necesitamos en cada momento”, añadió Toril.

Toletti compareció en rueda de prensa con la ilusión de volver a las noches europeas: “Estamos contentas de empezar esta competición. Tenemos muchas ganas porque vamos a jugar partidos muy importantes contra equipos de máximo nivel. Es importante manejar el partido, salir con energía y dar todo desde el principio”.

La entrenadora del Chelsea FC Femenino compareció en la previa del encuentro. Habló sobre las cualidades del Real Madrid: “Tienen muchas cualidades, pero creo que tienen las mejores en las bandas. La capacidad de ir hacia arriba, sobre todo por la izquierda con Olga. Tienen jugadoras que buscan atrás y meten balones al área y son muy buenos en transición”.

