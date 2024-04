Carlo Ancelotti: ''Es un partido vital para ganar la liga''

Claro y rotundo en la comparecencia, Carlo Ancelotti respondió a las preguntas en la previa del partido frente al Mallorca. Con su típica ceja levemente arqueada y un semblante serio, no sin un tono alegre, habló acerca de la presencia de jugadores como Militao, su opinión del Mallorca y la importancia del partido, emparedado entre unos cuartos de Champions League.

La rueda de prensa

Acerca del RCD Mallorca:

‘’Nos espera un partido difícil, intenso. Tendremos que intentar igualar el compromiso del rival.’’

Rodrygo y Militao no entrenaron en la última sesión, pero ambos están convocados para el choque en tierras baleares. Así lo justificó Carletto:

‘’Rodrygo no ha entrenado porque tuvo un golpe ayer, pero va a estar disponible. Toda la plantilla está disponible, pero la prioridad es el partido de mañana. En esta semana jugamos mucho, como todos los equipos. Tenemos la misma confianza que hace unos días y pensamos que mañana es un partido vital para ganar la liga.’’

Ansiosa la prensa por la vuelta de Militao, que ayer cumplía ocho meses desde que se lesionó, el italiano tuvo que remarcar la anterior respuesta:

‘’Están todos disponibles, voy a sacar el mejor equipo. Militao incluido.’’

Otro de los temas sustanciales del entorno madridista es Luka Modric, que a pesar de su edad, sigue siendo clave en las filas merengues. Así ve Carlo al croata:

‘’Le veo en su mejor momento de forma física. El lo muestra todas las veces que lo meto, sea como titular o como revulsivo.’’

Con 20 goles, Bellingham es la figura del Real Madrid, pero en los últimos partidos, el ritmo goleador del inglés ha decrecido considerablemente. El míster blanco salió en defensa del británico:

‘’Creo que Bellingham solo ha bajado en goles. La sorpresa para todo el mundo es que haya metido 20 goles, y ahora está haciendo su trabajo de interior/mediapunta, aunque haya bajado el nivel de goles no ha bajado su rendimiento. Ha jugado con el equipo nacional, contra Athletic Club… Creo que no le falta nada, antes o después vuelve a marcar.’’

Sobre si tras unos días, su opinión acerca del choque contra el City había cambiado tras reflexionar:

‘’No, yo tengo una opinión como la tienen todos. Lo bueno del fútbol es que no hay universidad, lo malo es que no hay examen. Si yo hago un examen de medicina, me van a decir: ‘’estudia y vuelve en septiembre’’, lo bueno es que en el fútbol cada uno puede hacer su evaluación del partido.’’

Ancelotti en la rueda de prensa | Foto: EFE.

Acerca de Nacho:

‘’Nacho ha jugado muchos partidos y ha sido muy importante para nosotros, siempre ha sido fiable y cuando juega mucho puede ser que cometa más errores-dice entre sonrisas- Tiene mucha experiencia y mucha personalidad.’’

En el último entreno, Carlo Ancelotti y Pintus conversaron un buen rato al finalizar la sesión. Con referencia a una de las anteriores preguntas, Ancelotti contestó sobre si esta charla se trataba de Jude o del partido frente al City.

‘’No, no, no hemos hablado de esto -refiriéndose a Jude-, creo que los datos físicos son buenos y en la segunda parte hemos bajado un poco porque teníamos la ventaja del 2-1. El equipo está muy bien físicamente.’’

Acerca del nuevo posicionamiento de Vinicius en la eliminatoria frente al City:

‘’Es una buena opción. En este sentido, Vini es muy humilde y entiende que puede jugar más por dentro y no necesita tanto toque para marcar gol. He hablado con los dos y estaban ambos de acuerdo.’’

Como italiano, aunque del norte, Carlo tiene muy claro lo que necesita para ser feliz, y donde lo ha sido más después de entrenar en las cinco grandes ligas:

‘’¿Más feliz? Yo soy feliz aquí en Madrid; el tiempo, la gente y sobre todo el Real Madrid.’’

Ancelotti | Foto: EFE.

La anécdota de los Cuartos de final de la Champions League fue que ninguna de las grandes estrellas hizo una aparición estelar, dígase Bellingham, Mbappé o Haaland. Así lo razona el míster:

‘’Bueno, a ver, aquí hay que tener un poco de calma. La verdad es que las grandes estrellas no han llegado a su máximo nivel en la ida, pero cuidado, cuidado con Haaland, Mbappé y Bellingham.’’

El RCD Mallorca llega al partido tras el batacazo de la Copa ante el Athletic, pero Carletto no ve esto como un factor negativo para los bermellones:

‘’No sé lo que puede afectar. No creo que lo haga en ningún sentido, porque tienen la oportunidad de volver y conseguir la salvación lo antes posible.’’

¿Tchouaméni de central?:

‘’Hemos entendido en este periodo que Tchouaméni puede jugar ahí, y es un recurso más que tenemos.’’

Sin duda, en una rueda de prensa inundada de preguntas acerca de Militao, la última no podía ser menos. Ante jugadores como Haaland o Muriqi, duros físicamente, Ancelotti reflexionó sobre si tanta intensidad podría afectar al central brasileño:

‘’Tenemos que pensar que él está muy bien porque ha trabajado mucho físicamente. Yo puse en una final a Khedira después de una lesión sin haber jugado ni un solo minuto. Creo que los noventa minutos es complicado, pero un buen rato del partido puede jugarlo.’’