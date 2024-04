El próximo viernes, el Granada CF viajará a San Mamés para jugar la jornada 32 de la Liga EA Sports ante el Athletic Club de Bilbao. Antes del encuentro, José Ramón Sandoval, el entrenador del club nazarí, ha comparecido en rueda de prensa para hablar sobre sus jugadores y sobre cómo afrontan este encuentro después de la tercera victoria de la temporada lograda contra el Alavés.

"Creo que al equipo le hacía falta tener el premio del esfuerzo y es con eso con lo que hemos convivido esta semana", ha revelado Sandoval al tiempo que ha añadido que los entrenamientos estos cinco días han sido más dispersos porque no estaban pensando en lo mal que lo hacían. "Esta semana ha sido diferente", ha afirmado. Aun así, ha confesado que ha habido un virus estomacal que les ha estado molestando, pero que como este viernes es el partido, les toca mirar hacia delante e intentar llevar a los jugadores que estén al 100%.

"Ahora nuestro objetivo es conseguir otra victoria y no mirar más allá, sino ver que podemos ganar dos partidos seguidos", ha remarcado Sandoval, que ha di ho también que el estado moral y físico es totalmente diferente, porque los jugadores han encontrado ese momento dulce en el terreno de juego, ese momento dominador en el que ganan duelos y se ponen por delante del marcador.

Sobre el Athletic Club

El rival de esta jornada no es nada fácil. Se encuentra en puestos de Europa y viene de ganar la final de la Copa del rey. El entrenador del equipo rojiblanco ha expresado su admiración hacia el club vasco: "Siempre que me preguntaban que con qué equipo me gustaría identificarme he dicho el Athletic, ya que es referente tanto por jugadores como por el entrenador, lleno de pertenencia y ADN, hecho para competir, al que no le han regalado nada".

"Es un equipo muy vertical que va a exigir mucho en la presión, con jugadores de gran nivel individual que ganan muchos duelos y aportan dinamismo", ha explicado Sandoval sobre el juego del rival y ha declarado que el Granada llega en el mejor momento para poder competir ante ellos, siendo el principal objetivo del encuentro "minimizar sus virtudes" para "potenciar" las suyas.

El entrenador del equipo nazarí ha apostillado que ha encontrado el once del equipo, es decir, la sensación de que cualquier jugador que pueda salir al campo lo va a hacer bien y ha recalcado lo siguiente: "A partir de ahora van a ser partidos muy intensos con poco descanso y lo bueno es mirar al banquillo y saber que cualquiera está dispuesto a jugar".

Sobre sus jugadores

El primero del que se ha hablado es de Bruno Méndez, el central uruguayo que últimamente juega de lateral, en el lugar de Ricard Sánchez. "Con Bruno lo que hemos buscado es dar al equipo un poco de equilibrio, antes con dos lateral que subían mucho y ahora tener un poco más reservado ese puesto. No porque Ricard lo haya hecho mal sino porque son características diferentes. Además, hable con él diciéndole que tenemos que estar todos preparados y asimilar lo que el equipo quiere", ha confirmado Sandoval mientras que ha aclarado que es esa la mentalidad: "No sale la gente porque lo hace mal, sino que es una decisión del técnico de cara al equipo que nos vamos a enfrentar".

Sobre Kamil Jozwiak ha destacado el gran partido que hizo frente al Alavés, afirmando que plasmó lo que querían de él y ha subrayado que hizo dudar al rival y ayudó bastante al equipo. "El cambio fue porque queríamos buscar otra cosa, de inicio salimos bien, pero estábamos intentando compensar a la gente de arriba que no terminaban de hacer entrenos completos", ha aclarado el técnico rojiblanco.

La molestia de Lucas Boyé en el talón ha confirmado Sandoval que está desaparecida al completo. La semana pasada pudo entrenar todos los días y eso se "reflejó" en el campo ya que incluso anotó. En cuanto a Uzuni, hay más dudas. "Si no está al 100%, no jugará en el once inicial porque necesitamos gente que esté cómoda", ha recalcado.

Para el último que también ha tenido palabras ha sido para Martin Hongla, que además de hablar de él como jugador lo ha hecho sobre su partido ante el Alavés: "El error de Martin fue salir del banquillo y protegerse un poquito de cara a una jugada que creo que midió mal. En los otros aspectos creo que es un jugador que tiene mucho desgaste físico dentro del campo, necesitamos que pegue un paso hacia delante como líder por su pasado aquí o en otros clubes, pero ese pasito lo cogen los jugadores con la confianza de que les salga un partido bueno. Le estamos haciendo ver que si tiene un error va a tener un compañero atrás ayudando y eso es lo que quiero del equipo, que piensen que es un juego de aciertos y errores".