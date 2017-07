Kiko Femenía ficha por el Watford

Google Plus

Fotografía: Watford FC

Kiko Femenía ya es oficialmente jugador del Watford FC después de expirar el pasado 30 de junio el contrato que le vinculaba con el Deportivo Alavés. El nuevo jugador de los Hornets ha firmado un contrato por cuatro temporadas en la que será su primera experiencia en el extranjero.

El jugador anunció el pasado 6 de junio en su cuenta de Instagram que abandonada el Deportivo Alavés después de dos temporadas. "Termina una gran etapa, dos años increíbles en el que no puedo estar más agradecido al trato que he recibido en todo momento y la confianza que me habéis dado", comunicaba, dando las gracias a toda la gente que le ha dado su apoyo. "En Vitoria se queda un trocito de mi", añadía.

Femenía ha disputado 77 encuentros en dos temporadas con el Deportivo Alavés. Llegó al club con José Bordalás como valedor, haciéndose con una plaza fija en el extremo derecho del ataque. Con 5 goles en 40 partidos, fue una pieza clave en el posterior ascenso. En su segunda temporada, con Mauricio Pellegrino en el banquillo, se ha asentado en el lateral derecho, siendo uno de los jugadores que han dado un rendimiento más constante. Esta temporada ha disputado 37 partidos entre Liga y Copa del Rey.

En Watford, Femenía iniciará una nueva etapa a los mandos del joven técnico portugués Marco Silva. El cuadro amarillo terminó la pasada temporada en 17ª posición, sumando 40 puntos en 38 partidos. Fundado en el año 1881, el cuadro amarillo juega en el Estadio Vicarage Road, situado en la localidad de Watford, a cerca de 30 kilómetros de la capital londinense.

El nuevo jugador Hornet compartirá vestuario con el español Mario Suárez tras haber finalizado su cesión al Valencia. Femenía también es la cuarta incorporación del Watford, después de las llegadas de Tom Cleverley, Will Hughes y Jorge Segura, procedentes del Everton, Derby County y Udinese, respectivamente.