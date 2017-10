Victoria con malas sensaciones

Google Plus

Mal partido, en líneas generales el realizado por los pupilos de Enrique Martín. A pesar de la tercera victoria consecutiva en el Carlos Belmonte, el Albacete no dejó buena imagen en la segunda parte del encuentro.

El técnico de Campanas introdujo cambios en el once respecto al partido disputado el pasado jueves en tierras navarras. El once estuvo formado por Tomeu Nadal en portería, Álvaro Arroyo, Gaffoor, Chus Herrero, Saveljich y Mariano Bittolo en defensa, Dani Rodríguez, Rafa Gálvez y César de la Hoz en el centro del campo y Héctor Hernández y Roman Zozulia en punta de ataque.

Comienzo inmejorable

El Albacete salió al campo muy enchufado, y prueba de ello fue el gol de César de la Hoz en el minuto cuatro tras un disparo lejano en el que el meta sevillista, Antonio Caro, no estuvo muy acertado. El gol le sentó muy bien al conjunto manchego que siguió buscando el segundo gol. El Sevilla Atlético sólo generó peligro tras el saque de un córner, en el que Tomeu realizó una mala salida, pero finalmente pudo hacerse con el esférico. Dani Rodríguez tuvo una buena ocasión para ampliar la distancia en el marcador con un remate desde dentro del área que se marchó desviado. El que no iba a perdonar, iba a ser el bético De la Hoz en el minuto 20 tras el saque rápido de una falta ejecutada por Dani Rodríguez, que dejaba mano a mano a César de la Hoz con el portero sevillista para que anotara el segundo gol en su cuenta particular. El Albacete se echó atrás tras marcar el segundo ante un Sevilla Atlético que era incapaz de generar peligro. Poco más paso en la primera mitad, ya que el Albacete estaba muy cómodo en el terreno de juego. Con el dos a cero se llegaba al descanso.

Demasiada relajación

En la segunda mitad se vio un Sevilla mucho más peligroso e intenso, al que el equipo dirigido por Enrique Martín no supo contrarrestar. Los cambios del técnico navarro no mejoraron el equipo sino más bien lo contrario, lo que supuso que el equipo andaluz fuera el dueño y señor del partido. Curro estuvo a punto de anotar el primero tras un centro desde la banda derecha que el delantero sevillano enviaba por encima de la portería defendida por Tomeu Nadal.

En el minuto 64, Carlos Fernández recortaba distancias en el marcador tras un gran centro de Alejandro Pazo desde la banda derecha que el delantero del filial sevillista enviaba al fondo de las mallas. El gol no hizo otra cosa que acrecentar más aún los nervios del conjunto manchego, que era incapaz de circular el balón en campo contrario. Fabián Espindola, que había entrado sustituyendo a Roman Zozulia, pudo poner la sentencia, pero su remate se marchó lamiendo el palo de la portería sevillana tras tocar en un defensor. Los últimos minutos del partido fueron muy sufridos por parte del equipo albaceteño intentando resistir las acometidas sevillistas. A falta de dos minutos para el final, Borja San Emeterio cabeceó un saque de esquina que se marchó cerca de la portería albaceteña. En el descuento Tomeu Nadal volvia a salvar al Albacete realizando una gran parada a un tiro colocado de Aitor Cantalapiedra.

Fuera del descenso

Con esta importante victoria el Albacete abandona los puestos de descenso después de ocho jornadas situándose decimoctavo con diez puntos. El Alba visitará el Reino de León el próximo lunes para enfrentarse a la Cultural Leonesa, equipo que está situado en parte media de la tabla con trece puntos y que viene de cosechar un empate a dos en el Ramón de Carranza.