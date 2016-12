Victoria de protocolo

Era el minuto 40’ de partido cuando Koke miraba a Gameiro y le gritaba “vamos, vamos”, al tiempo que hacía aspavientos con las manos como si no hubiera mañana. La motivación de Koke estaba fundamentada, es la de aquel que sabe que las cosas tras un esfuerzo, deben, o deberían, acabar bien. El francés no acertó a rematar ante Varas tras una jugada del Atlético de Madrid que había nacido con un caño de Saúl en el centro del campo. Gameiro, falló consciente de que tenía más probabilidades de enviar la pelota dentro de las redes de Varas, que contra el fondo que instantes antes había cantado “el escudo no se toca”. El Atleti no se encuentra, y allí donde la esperanza del galo se perdió, fue Jorge Resurrección -que empieza a ser perro viejo- a buscarla. Los rojiblancos necesitaban respirar.

Jugadas de tanteo

Con un once anómalo impulsado por los azotes de las lesiones sobre la enfermería rojiblanca, y por la sanción de Ángel Correa, a Diego Pablo Simeone le tocaba innovar para conseguir que los suyos levantaran cabeza. Salió el Atlético con el hambre de gol como aquel que no ha comido en 10 días, pero el pasar de los minutos y la poca eficacia arriba fueron envolviendo a un Atlético que no se encuentra ni a él, ni a sus delanteros y menos, a sus tantos. Gameiro tuvo varios remates que no fue capaz de convertir, Griezmann se perdió entre el amarillo chillón de la zaga visitante y Saúl estampó un remate contra el palo que resultó ser la ocasión más clara de la primera mitad colchonera. Los de Setién, conscientes del estado del Atlético, intentaron aprovechar y sacar tajo, era Lemos quien enviaba un misil desde fuera del área que se estampado contra el travesaño supeior de la portería de Moyá. Lo del Atlético fue un querer y no poder.

Gol de salvación

El descanso no perturbó el ritmo del partido. Los rojiblancos salieron con ganas, pero nuevamente sin juego, como aquel que quiere resolver un problema de matemáticas pero no se sabe las multiplicaciones. Cuando más congestionados estaban los hombres de Simeone, fue Saúl Ñíguez el que cansado de andarse con tonterías, cogió el balón en la frontal del área y comprimió sobre él la ira acumulada de los últimos malos resultados rojiblancos. El esférico sólo podía tener un destino: el fondo de las redes de Javi Varas. El tanto fue celebrado en el Calderón como si fuera valedor de una Liga. El Atlético revivía, el Manzanares volvía a fluir.

El gol fue como un bálsamo de tensión para los rojiblancos cuya principal obsesión se focalizó en el pasar del reloj. Los chicos de Setién no dejaron de intentarlo, la más clara la tuvo Michel que tras ver el esférico pasearse por la línea de meta rojiblanca remató por encima de las redes de la portería local. El Atlético volvió a su salsa, el Atlético volvió a su juego, el Atlético volvió a la especialidad que muchos empezaban a echar de menos a orillas del Manzanares. Con la entrada de Torres por un Carrasco al que no terminó de salirle nada, el Atlético se revitalizó y salió a la búsqueda del segundo que no llegó a hacerse realidad. Se consumaron los minutos y los colchoneros volvieron a esbozar una sonrisa, leve sí, pero al fin y al cabo, sonrisa.

Dicen que no es como empieza, sino como acaba. El Atlético en las últimas acabó consiguiendo una victoria liguera, no su mejor victoria liguera, no su mejor partido y ni mucho menos con su mejor juego; pero al fin y al cabo los rojiblancos consiguieron los tres puntos en la última contienda liguera del 2016 para tomarse las 12 uvas con la conciencia tranquila. Los tres puntos volvieron al Manzanares; ya hacían falta.