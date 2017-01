Simeone: "Los peligros empiezan cuando se va el miedo a perder"

Foto: Daniel Nieto - VAVEL.com

Diego Pablo Simeone ha hablado ante los medios de comunicación antes de recibir, en el Vicente Calderón, a su contrincante en octavos de final de Copa del Rey. El Atlético se impuso en el partido de ida (0-2) gracias a los tantos de Koke y Griezmann que dejaron encarrilada la eliminatoria, sin embargo, el míster argentino no quiere confianzas: "La Copa siempre es compleja. Se va el miedo de perder y empiezan los peligros. Tendremos en frente a un equipo que juega siempre de la mejor manera y le dará igual perder 2-0 que empatar a dos", advierte el Cholo.

"Tratarán bien la pelota, tratarán de aprovechar el juego entre líneas y empezarán fuerte porque tienen necesidad de acortar la distancia en el marcador. Me imagino las mismas sensaciones como equipo que ha mostrado hasta ahora. Han jugado futbolistas diferentes y siempre se han manejado sobre una misma línea", explica el Cholo sobre cómo espera que Las Palmas plantee el encuentro.

El conjunto rojiblanco parece haber cogido carrerilla en el inicio de año y no sabe lo que es perder, ganando los dos partidos que ha jugado hasta ahora, la ida de octavos de Copa y la jornada 17 de La Liga. Éste último partido también se cerró con 0-2 y, esta vez, el rival vencido fue el Eibar en Ipurúa.

"Giménez hizo lo que le pedimos contra el Eibar en el centro del campo"

El Atlético no ofreció su mejor versión, no obstante, resolvió un partido difícil en un campo convertido en fortín, por lo que Simeone se mostró satisfecho con las dos últimas victorias cosechadas: "Desde la preparación, me voy contento con los dos partidos: no todos los campos ni los rivales son iguales. No vamos a jugar para que la gente lea qué lindo juega el Atlético".

El Cholo sorprendió con el once inicial, sacando a Torres junto a Griezmann, dejando a Juanfran en el banquillo y apostando por Giménez de mediocentro defensivo: "Hemos trabajado con José en los entrenamientos para que encuentre ese lugar. Jugó hasta los 15 años ahí, pero hace mucho que no juega. En el global, para el partido que necesitábamos hacer en Eibar, Giménez hizo lo que le pedimos", dice el técnico sobre el central uruguayo reconvertido en mediocentro.

"Si de chico pensaba que Griezmann tenía que salir campeón, lo 'recontraconfirmo' ahora"

Por último, el entrenador rojiblanco ha hecho referencia a la gala de los premios `The Best´ a los que ha acudido Antoine Griezmann como único representante del Atlético. Su papel en la Champions con el Atlético y en la Eurocopa con Francia le han colocado por segunda vez en el podio junto a Messi y Cristiano. "Para nosotros como club es un orgullo que esté en ese lugar. Es importantísimo para lo individual de él y para lo colectivo de los futbolistas que trabajan diariamente en el equipo. Si uno no sale campeón no encuentra los méritos", concluía.