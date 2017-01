Cinco años de cholismo

Google Plus

Simeone. Foto: Apo Caballero (VAVEL)

Parece ayer cuando hablamos de la llegada de Diego Pablo Simeone al Atlético de Madrid. Han pasado cinco años desde su debut como técnico ante el Málaga, una fría noche de 2012 en la que el pesimismo rojiblanco empezaría a decrecer a partir de ese momento. Un punto de inflexión en el club que les ha llevado a lo más alto, siempre siendo fieles a su estilo y a una filosofía basada en el esfuerzo diario (el partido a partido que decía el cholo) y en dejarse el alma hasta el final del partido.

El Atleti estaba hundido por aquella época, tras un paso de Gregorio Manzano por el club colchonero, que solo dejó fracasos y ciertas humillaciones como la sufrida ante el Albacete en Copa al quedar eliminados. El mote de “el pupas” estaba a la orden del día y el pesimismo crecía a pasos agigantados en la ribera del Manzanares. Una situación parecida en cierto modo por la que atraviesa el Valencia.

El negativismo, la barrera psicológica al enfrentarse a los grandes, el miedo al fracaso, todo despareció con la llegada de Simeone al equipo de su vida. Solo su presencia a los mandos del equipo ya consiguió dar esperanzas a muchos seguidores rojiblancos. Los que le habían visto como jugador, sabían el coraje y empeño que iba a imponer en los jugadores y que al menos el equipo se comería la hierba cada fin de semana.

Parentesco entre primer y último encuentro disputado

Su primer partido dirigiendo al Atlético de Madrid y el último hasta ahora contra el Eibar comparten cierta similitud. El primero terminó con 0-0 en La Rosaleda. Pese al empate y el poco juego mostrado, la reacción de la hinchada fue muy distinta, había ilusión, a sabiendas de que Simeone estaba reconstruyendo un equipo en la ruina que llevaba años sin hacer nada grande. El último encuentro disputado fue, al igual que el primero, una reafirmación de su filosofía de juego, el partido a partido. En el primer tramo de Liga de la actual temporada, el Atleti se mostró inconsistente, sin equilibrio, centrado en el futuro más que en el partido que tenían que jugar, había una irregularidad notable. El encuentro ante el Eibar supuso la reafirmación del cholismo y que el equipo recuperaba las buenas costumbres. Un 0-2 fue el resultado final, con un juego que recordó al de pasadas campañas en su efectividad de cara a puerta pese a las pocas ocasiones de gol generadas. El Atleti volvió a ser el Atleti, ese que si te equivocas te marca gol, y Simeone volvió a ser él.

Primer hito hacia el éxito

Con el paso de los partidos en la temporada 2011/2012, el equipo fue transformándose pero no pudo alcanzar al final la ansiada clasificación para Champions. La alegría vendría ese año en forma de título, concretamente el de Europa League en Bucarest. La primera final para Simeone ante un Athletic Club, dirigido por Marcelo Bielsa, que venía de derrotar al Manchester United, entre otros.

Unos meses fue lo que tardó el cholo en ganar su primer título con el Atleti. 3-0 en la final, con un Radamel Falcao desatado que se convertiría en su bestia particular desde ese momento. Primer título en el saco y con la ilusión por todo lo alto para la siguiente temporada. El aspecto más negativo de su primera temporada fue la no clasificación para Champions al quedar en quinta plaza por detrás del Málaga. Poco después llegaría el título de Supercopa de Europa ante el Chelsea en una final disputada en el estadio Luis II de Mónaco donde el equipo de Simeone aplastó al conjunto blue por 4-1, con tres goles de Falcao en la primera mitad. El Atlético había vuelto para quedarse.

Victoria psicológica

El segundo momento estrella en la carrera de Simeone como entrenador colchonero llegó al siguiente año. Primero por el tercer puesto liguero que le daba el pase directo a la Champions de la siguiente temporada, y segundo por la actuación magistral en Copa del Rey. Un año antes quedaban eliminados por el Albacete en una de las derrotas más dolorosas que se recuerdan en la entidad rojiblanca.

La victoria llegó por partida doble. Se venció al Real Madrid en la final disputada en el Bernabéu y por ende se logró el título. La barrera psicológica de más de una década sin vencer al eterno rival quedó en nada en una de las finales de Copa más emocionantes que se recuerdan. Simeone todavía no había logrado dar con la tecla para vencer al Real Madrid y acabar con la mala racha. El partido se puso muy cuesta arriba con el temprano gol de Cristiano Ronaldo y los más pesimistas vaticinaban otro tropiezo a la larga lista de los derbis. La respuesta llegaría al filo del descanso de la mano de Diego Costa, otra de las bestias de Simeone, que tiempo después sería decisivo en Liga. El encuentro se fue a la prórroga y Miranda adelantó al Atleti. El resto, minutos de agonía y sufrimiento que entre la defensa y Courtois supieron aguantar para llevarse el título a sus vitrinas.

El Atleti ganó la Copa en el Bernabéu. Foto: ATM

Y después llegó la Liga

Simeone empezaba a cosechar éxitos y la afición creía cada vez más que era posible ganarlo todo con él a los mandos. Los jugadores respondieron en todo momento y se conformó un auténtico bloque humano que superó la mayoría de obstáculos. La temporada 2013/2014 será recordada por ser la del título “imposible”. El Atlético empezó a toda máquina venciendo al Sevilla en el Pizjuán por 1-3 con Diego Costa como líder, que más tarde se consagraría. Con el paso de las jornadas se iba divisando un panorama en el que Barcelona y Real Madrid no serían los únicos candidatos al título. Pasaban las jornadas y la frase “ya pinchará el Atleti” era cada vez más repetida. Nunca llegó a ser real, ya que el equipo tirando de casta, esfuerzo y resultados ajustados se plantó en la última jornada con muchas opciones de salir campeón, eso sí, ante un Barcelona en el Camp Nou que también peleaba mano a mano por el campeonato. Un partido de infarto en el que hasta poco después de empezar la segunda mitad, el Atleti tenía el título perdido por el tanto de Alexis Sánchez. Otro de los jugadores insignia, Diego Godín, mandó el balón al fondo de la portería con un magistral cabezazo que igualaba la contienda y sería definitivo ya que el marcador se quedaría así. Minutos agónicos finales que culminaron en un nuevo título de Liga para los colchoneros y que dejaba a Simeone como profeta absoluto y líder del equipo. Había sacado a un equipo del pozo hasta dos años después convertirlo en campeón en una Liga aparentemente imposible para cualquier equipo que no fuera Barcelona o Madrid.

Celebración de la Liga en el Camp Nou. Foto: latercera.com

Meses más tarde, y con una plantilla renovada, llegó la Supercopa de España ante el Real Madrid. Un empate en el Bernabéu y una victoria en casa gracias a Mandzukic le dieron un nuevo título al Atleti y la credibilidad máxima a Simeone. La temporada empezaba con la mejor versión de la plantilla pero fue un espejismo y en un desierto de transición para los de Simeone.

Dos noches para el olvido

No todo ha sido de color de rosas para el técnico argentino. Pese a todos los títulos logrados con un equipo que años atrás deambulaba sin objetivo alguno, también han sufrido grandes golpes difíciles de asimilar pero de los que siempre han terminado saliendo. Dos partidos quedarán para siempre en la retina de Diego Pablo Simeone, las dos finales de Champions perdidas ante el vecino madrileño.

Simeone tras la final del año pasado. Foto: El País

La primera quizás algo menos dolorosa a la larga pero intensa por la crueldad del destino. El Atleti llegaba a Lisboa para disputar su segunda final de la máxima competición continental de su historia. El rival parecía el mejor posible para lograr una victoria inolvidable, la primera Champions, nunca se olvidaría una victoria así. Los rojiblancos se pusieron por delante con fortuna gracias a un tanto de Godín, que ya les había dado la Liga poco antes, que Casillas no pudo evitar. El resto, sufrimiento y mala fortuna. Un gol en el descuento y tres más en la prórroga cuando la plantilla estaba físicamente fuera del partido, hundieron al Atlético de a Madrid que veía como se les escapaba el título cuando lo habían tenido tan cerca.

Dos años después, el gran trabajo y también la fortuna les llevaban de nuevo a una final de Champions con la posibilidad de acabar con los viejos fantasmas y resarcirse ante el mismo rival. Un partido a contracorriente que lograron empatar en la recta final de la segunda parte, para terminar perdiendo en los penaltis de manera injusta y criticada por la actuación arbitral. Un duro revés que afectó mucho a Simeone, no solo por no haber aprovechado la oportunidad, sino porque él mismo sabía que se había equivocado, que había dejado en el banquillo a Correa en la prórroga para apostar por Thomas, una opción más conservadora. Un punto de inflexión que muchos tomaron como la salida de Simeone del equipo tras varios años. Como el propio argentino ha dicho en varias ocasiones “nunca dejen de creer”, y así fue, el cholo no abandonó el barco cuando más le necesitaban.

El cholismo: una forma de vida

Después de cinco años de Simeone al frente del equipo, se puede sacar en claro que el club ha recuperado su esencia, la garra que había olvidado tras el doblete del 96 con Antic. El cholo ha vivido muchos momentos felices y también otros más desagradables, como la vida misma. Cinco años de ilusión, de trabajo, constancia y pelea por remar todos en una misma dirección. Es difícil que Simeone siga otros cinco años, lo que sí es seguro es que trabajará como hasta ahora por competir con los más grandes y por conquistar el único título que falta en las vitrinas del club, la Champions. “Los peligros empiezan cuando se va el miedo a perder”, decía hace poco en rueda de prensa. Lo que nadie puede dudar es que el Atleti con Simeone saldrá al campo a dejarlo todo. Un lustro de victorias y de valentía ante las adversidades. El cholismo.